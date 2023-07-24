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  • Сухой на «Краснодар» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи Fonbet Кубка России

Сухой на «Краснодар» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи Fonbet Кубка России

24 июля 2023, 13:43
3

РФС опубликовал судейские назначения на матчи 1-го тура Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

25 июля (вторник)

«Локомотив» – «Урал»: судья – Артур Фeдоров, ассистенты судьи – Дмитрий Семeнов, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Пари НН» – «Динамо»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Владимир Москалeв; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит»«Ахмат»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Сергей Каруненко; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Зуев.

26 июля (среда)

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Игорь Синер.

«Крылья Советов» – «Балтика»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Вера Опейкина; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Виктор Кулагин.

«Факел» – «Сочи»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ростов» – «Рубин»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Хамид Талаев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

27 июля (четверг)

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Олег Соколов.

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Спартак Краснодар Сухой Алексей
Комментарии (3)
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Давид59
1690197513
Сухой на Краснодар. Я ни на что не намекаю. Но звучит неплохо.
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ySS
1690203616
Пожалуй, только Спартак может выставить полуоснову на кубок. Да и на скамейке есть приличные игроки. Конечно, клуб милера с самой укомплектованной лавкой, может не выставлять бразильских "аборигенов")
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portero
1690218633
Этот формат кубка ***** как товарка.....
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