Сухой на «Краснодар» – «Спартак» и другие судейские назначения на матчи Fonbet Кубка России

РФС опубликовал судейские назначения на матчи 1-го тура Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
25 июля (вторник)
«Локомотив» – «Урал»: судья – Артур Фeдоров, ассистенты судьи – Дмитрий Семeнов, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Пари НН» – «Динамо»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Владимир Москалeв; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Алексей Резников.
«Зенит» – «Ахмат»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Сергей Каруненко; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Зуев.
26 июля (среда)
«Оренбург» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Игорь Синер.
«Крылья Советов» – «Балтика»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Вера Опейкина; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Виктор Кулагин.
«Факел» – «Сочи»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Алексей Тюмин.
«Ростов» – «Рубин»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Хамид Талаев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.
27 июля (четверг)
«Краснодар» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Олег Соколов.