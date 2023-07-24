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  • «Это может случиться»: игрок «Краснодара» ждет Роналду в РПЛ

«Это может случиться»: игрок «Краснодара» ждет Роналду в РПЛ

24 июля 2023, 10:51
3

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи порассуждал о том, может ли Криштиану Роналду продолжить карьеру в России.

«Возможно ли увидеть в будущем Роналду в РПЛ? Конечно, в один день это может случиться.

Мечта не только для меня, но и для всех ребят, чтобы Криштиану сыграл с нами в «Краснодаре», – заявил Батчи.

  • С декабря Роналду выступает за «Аль-Наср».
  • Там ему платят около 200 млн евро в год (самая большая зарплата в мире).
  • Контракт игрока с саудовским клубом рассчитан до 2025 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Аль-Наср Роналду Криштиану Батчи Жоау
Комментарии (3)
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Давид59
1690193334
Ну, конечно, может приехать. А чего не приехать? Заодно его юбилей (50) отметим.
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zigbert
1690221863
Все это несбывшиеся мечты.
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