«Это может случиться»: игрок «Краснодара» ждет Роналду в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи порассуждал о том, может ли Криштиану Роналду продолжить карьеру в России.

«Возможно ли увидеть в будущем Роналду в РПЛ? Конечно, в один день это может случиться.

Мечта не только для меня, но и для всех ребят, чтобы Криштиану сыграл с нами в «Краснодаре», – заявил Батчи.