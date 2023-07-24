«Это может случиться»: игрок «Краснодара» ждет Роналду в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи порассуждал о том, может ли Криштиану Роналду продолжить карьеру в России.
«Возможно ли увидеть в будущем Роналду в РПЛ? Конечно, в один день это может случиться.
Мечта не только для меня, но и для всех ребят, чтобы Криштиану сыграл с нами в «Краснодаре», – заявил Батчи.
- С декабря Роналду выступает за «Аль-Наср».
- Там ему платят около 200 млн евро в год (самая большая зарплата в мире).
- Контракт игрока с саудовским клубом рассчитан до 2025 года.
Источник: Sport24