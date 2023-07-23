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    • Саудовцы предлагали Месси зарплату в два раза больше, чем у Роналду

    Саудовцы предлагали Месси зарплату в два раза больше, чем у Роналду

    Бывший нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Один Игало удивлен, что форвард Лионель Месси выбрал «Интер Майами», а не Саудовскую Аравию.

    «Я в шоке, что Месси не поехал в Аравию. Со мной не продлили контракт отчасти из-за подготовки трансфера Лионеля. Я думал, сделка готова.

    Месси предлагали безумные деньги – в два раза больше, чем у Роналду», – сказал Игало.

    • Криштиану получает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год.
    • У Месси 2-летний контракт с «Интером».
    • Он забил за команду в дебютном матче.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1349

      mama1991 2 часа назад

      глупый нег р. малой в америке эти бабки на рекламе будет иметь, живя не в пустыне, а безопасной комфортной флориде.

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