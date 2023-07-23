Саудовцы предлагали Месси зарплату в два раза больше, чем у Роналду

Бывший нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Один Игало удивлен, что форвард Лионель Месси выбрал «Интер Майами», а не Саудовскую Аравию.

«Я в шоке, что Месси не поехал в Аравию. Со мной не продлили контракт отчасти из-за подготовки трансфера Лионеля. Я думал, сделка готова.

Месси предлагали безумные деньги – в два раза больше, чем у Роналду», – сказал Игало.