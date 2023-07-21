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    Божович назвал двух лучших тренеров РПЛ

    Бывший главный тренер клубов РПЛ Миодраг Божович выделил двух сильнейших тренеров лиги на текущий момент.

    – Кто сейчас лучший тренер в РПЛ?

    Валерий Карпин и Владимир Федотов.

    Сергей Семак? Хороший тренер, но с «Зенитом» можно занять первое или второе место. Если тренер испортит, то второе. Если не испортит, то первое. «Зенит» – самая дорогая команда с лучшими российскими и иностранными футболистами.

    Карпин последние два-три года не работает в очень хороших условиях, но все равно добивается результата. Федотов показал отличный результат в «Оренбурге».

    ЦСКА сейчас не такая команда, которая была раньше, но тоже добивается результатов при Федотове.

    • Семак выиграл с «Зенитом» 5 последних сезонов РПЛ.
    • Федотов в июне привел ЦСКА к Кубку России.
    • Божович без работы год.

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    Источник: Metaratings

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