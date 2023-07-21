Божович назвал двух лучших тренеров РПЛ

Бывший главный тренер клубов РПЛ Миодраг Божович выделил двух сильнейших тренеров лиги на текущий момент.

– Кто сейчас лучший тренер в РПЛ?

– Валерий Карпин и Владимир Федотов.

Сергей Семак? Хороший тренер, но с «Зенитом» можно занять первое или второе место. Если тренер испортит, то второе. Если не испортит, то первое. «Зенит» – самая дорогая команда с лучшими российскими и иностранными футболистами.

Карпин последние два-три года не работает в очень хороших условиях, но все равно добивается результата. Федотов показал отличный результат в «Оренбурге».

ЦСКА сейчас не такая команда, которая была раньше, но тоже добивается результатов при Федотове.