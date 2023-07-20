Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Неймар прояснил свое будущее в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар ответил, останется ли он в парижском клубе.

    «Я надеюсь остаться. У меня контракт с «ПСЖ», и никто мне ничего не говорил [о возможном уходе].

    Даже если между болельщиками и футболистом не лучшие отношения, я буду здесь, любят меня или нет», – сказал 31-летний бразилец.

    • Неймар не играет с 19 февраля из-за операции на связках голеностопа.
    • «ПСЖ» выкупил его у «Барсы» в 2017-м за рекордные 222 миллиона евро.
    • Этим летом парижане готовы продать форварда: им интересуются клубы из Англии и Саудовской Аравии.

    Новости по теме
    Неймар назвал худший момент в жизни
    «Челси» подпишет Неймара при одном условии 4
    Топ-15 трансферов с учетом инфляции: Шалимов, Ромарио, Зидан и другие 3
    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 