Неймар прояснил свое будущее в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар ответил, останется ли он в парижском клубе.
«Я надеюсь остаться. У меня контракт с «ПСЖ», и никто мне ничего не говорил [о возможном уходе].
Даже если между болельщиками и футболистом не лучшие отношения, я буду здесь, любят меня или нет», – сказал 31-летний бразилец.
- Неймар не играет с 19 февраля из-за операции на связках голеностопа.
- «ПСЖ» выкупил его у «Барсы» в 2017-м за рекордные 222 миллиона евро.
- Этим летом парижане готовы продать форварда: им интересуются клубы из Англии и Саудовской Аравии.
Источник: твиттер Фабрицио Романо