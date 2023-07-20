Неймар прояснил свое будущее в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар ответил, останется ли он в парижском клубе.

«Я надеюсь остаться. У меня контракт с «ПСЖ», и никто мне ничего не говорил [о возможном уходе].

Даже если между болельщиками и футболистом не лучшие отношения, я буду здесь, любят меня или нет», – сказал 31-летний бразилец.