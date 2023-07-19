Агент 33-летнего Дзагоева ответила, планирует ли игрок завершать карьеру

Дарья Арсланова, PR-агент полузащитника Алана Дзагоева, сообщила, что речи о завершении карьеры игрока не идет.

«Алан Дзагоев даже не думает о завершении карьеры. Переговоры с клубами идут.

С «Рубином» – действительно все. Алан рассказывал в интервью, что Рашид Рахимов хотел, чтобы он остался. Но в конце июня бывший спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов позвонил Алану и сказал, что попечительский совет принял решение не продлевать контракт», – сказала Арсланова.