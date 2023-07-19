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    • Агент 33-летнего Дзагоева ответила, планирует ли игрок завершать карьеру

    Агент 33-летнего Дзагоева ответила, планирует ли игрок завершать карьеру

    Дарья Арсланова, PR-агент полузащитника Алана Дзагоева, сообщила, что речи о завершении карьеры игрока не идет.

    «Алан Дзагоев даже не думает о завершении карьеры. Переговоры с клубами идут.

    С «Рубином» – действительно все. Алан рассказывал в интервью, что Рашид Рахимов хотел, чтобы он остался. Но в конце июня бывший спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов позвонил Алану и сказал, что попечительский совет принял решение не продлевать контракт», – сказала Арсланова.

    • Год назад Дзагоев покинул ЦСКА.
    • Затем он перешел в «Рубин» из Первой лиги.
    • Дзагоев помог команде вернуться в РПЛ, но стал свободным агентом.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4593

      Snek 45 минут назад

      Ну кому он нужен такой хрустальный?

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