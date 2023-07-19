Агент 33-летнего Дзагоева ответила, планирует ли игрок завершать карьеру

Дарья Арсланова, PR-агент полузащитника Алана Дзагоева, сообщила, что речи о завершении карьеры игрока не идет.
«Алан Дзагоев даже не думает о завершении карьеры. Переговоры с клубами идут.
С «Рубином» – действительно все. Алан рассказывал в интервью, что Рашид Рахимов хотел, чтобы он остался. Но в конце июня бывший спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов позвонил Алану и сказал, что попечительский совет принял решение не продлевать контракт», – сказала Арсланова.
- Год назад Дзагоев покинул ЦСКА.
- Затем он перешел в «Рубин» из Первой лиги.
- Дзагоев помог команде вернуться в РПЛ, но стал свободным агентом.
Источник: Sport24