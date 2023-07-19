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  • Агент 33-летнего Дзагоева ответила, планирует ли игрок завершать карьеру

Агент 33-летнего Дзагоева ответила, планирует ли игрок завершать карьеру

19 июля 2023, 17:53
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Дарья Арсланова, PR-агент полузащитника Алана Дзагоева, сообщила, что речи о завершении карьеры игрока не идет.

«Алан Дзагоев даже не думает о завершении карьеры. Переговоры с клубами идут.

С «Рубином» – действительно все. Алан рассказывал в интервью, что Рашид Рахимов хотел, чтобы он остался. Но в конце июня бывший спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов позвонил Алану и сказал, что попечительский совет принял решение не продлевать контракт», – сказала Арсланова.

  • Год назад Дзагоев покинул ЦСКА.
  • Затем он перешел в «Рубин» из Первой лиги.
  • Дзагоев помог команде вернуться в РПЛ, но стал свободным агентом.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Дзагоев Алан
Комментарии (1)
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Snek
1689783857
Ну кому он нужен такой хрустальный?
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