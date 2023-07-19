Круговой назвал главного конкурента «Зенита»

Защитник «Зенита» Данил Круговой считает, что никто не может помешать команде вновь стать чемпионом в той же степени, сколько они сами.

– Отсутствие серьезной конкуренции в Премьер-лиге не мешает?

– Не согласен, наш чемпионат очень сложный, есть сильные конкуренты: команды, которые могут навязать нам борьбу. Хотя главный конкурент «Зенита» – он сам. Если мы будем плохо играть, не выполнять требования главного тренера, то и результат будет другой. А так побиться с нами могут те же ЦСКА, «Краснодар», «Динамо», у которого очень хороший тренер сейчас – поляк Марцел Личка. Назову еще «Локомотив», «Спартак».