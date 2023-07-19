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    Круговой назвал главного конкурента «Зенита»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой считает, что никто не может помешать команде вновь стать чемпионом в той же степени, сколько они сами.

    – Отсутствие серьезной конкуренции в Премьер-лиге не мешает?

    – Не согласен, наш чемпионат очень сложный, есть сильные конкуренты: команды, которые могут навязать нам борьбу. Хотя главный конкурент «Зенита» – он сам. Если мы будем плохо играть, не выполнять требования главного тренера, то и результат будет другой. А так побиться с нами могут те же ЦСКА, «Краснодар», «Динамо», у которого очень хороший тренер сейчас – поляк Марцел Личка. Назову еще «Локомотив», «Спартак».

    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
    • Круговой – клубный воспитанник.
    • Сезон стартует 21 июля.

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    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3142

      ПалкоВводецъ (returned) 44 минуты назад

      Вот это правильно сказал. Главный конкурент Зенита это он сам. Сильнее просто нет! Гыгыгы

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