Лунев ответил, рассматривает ли он вариант с возвращением в «Зенит»

Вратарь Андрей Лунев заявил, что не вернется в «Зенит».
«Сейчас тренируюсь с «Зенитом-2» просто для поддержания формы. У меня тут знакомый тренер вратарей, с кем я занимался раньше.
Речь про возвращение в «Зенит» не идет. Будущее? Люди занимаются, а мое дело – тренироваться.
Возвращение в Россию? Возможно все, но хотелось бы за рубеж. А там посмотрим, как будет складываться ситуация», – сказал Лунев.
- Голкипер провел 2 сезона в «Байере», сыграл 3 матча и пропустил 4 гола.
- Сообщалось, что у него было три предложения от клубов РПЛ и Первой лиги.
- Лунев – свободный агент.
Источник: Sport24