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    • Лунев ответил, рассматривает ли он вариант с возвращением в «Зенит»

    Лунев ответил, рассматривает ли он вариант с возвращением в «Зенит»

    Вратарь Андрей Лунев заявил, что не вернется в «Зенит».

    «Сейчас тренируюсь с «Зенитом-2» просто для поддержания формы. У меня тут знакомый тренер вратарей, с кем я занимался раньше.

    Речь про возвращение в «Зенит» не идет. Будущее? Люди занимаются, а мое дело – тренироваться.

    Возвращение в Россию? Возможно все, но хотелось бы за рубеж. А там посмотрим, как будет складываться ситуация», – сказал Лунев.

    • Голкипер провел 2 сезона в «Байере», сыграл 3 матча и пропустил 4 гола.
    • Сообщалось, что у него было три предложения от клубов РПЛ и Первой лиги.
    • Лунев – свободный агент.

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    Источник: Sport24

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