Лунев получил три предложения

Антон Смирнов, агент вратаря Андрея Лунева, ответил на вопросы о будущем своего клиента.

– Продвинулись ли переговоры с ПАОКом?

– Нет конкретной информации. Пока идут переговоры. Нечего добавить к этому.

– Выходили ли на Лунева клубы из РПЛ или Первой лиги?

– Я об этом неоднократно говорил, что были предложения. Как минимум три клуба выходили на Андрея.

– А какие вы можете назвать?

– Нет, не буду говорить. В этом нет смысла. Это будет компрометировать всех. Это лишняя информация.

– Какие варианты у Лунева в приоритете? Из Европы или России?

– Мы говорили, что в приоритете европейские варианты. Мы, в любом случае, рассматриваем все предложения. В совокупности, я надеюсь, примем правильное решение.

Это будет зависеть от многих факторов: от заинтересованности в игроке, от его роли в новом клубе, от уровня команды и чемпионата, от всего.

Финансовые условия хоть и важны, но в целом они не приоритетны. Важнее для футболиста – это клуб и возможность играть на высоком уровне.