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    Лунев получил три предложения

    Антон Смирнов, агент вратаря Андрея Лунева, ответил на вопросы о будущем своего клиента.

    – Продвинулись ли переговоры с ПАОКом?

    – Нет конкретной информации. Пока идут переговоры. Нечего добавить к этому.

    – Выходили ли на Лунева клубы из РПЛ или Первой лиги?

    – Я об этом неоднократно говорил, что были предложения. Как минимум три клуба выходили на Андрея.

    – А какие вы можете назвать?

    – Нет, не буду говорить. В этом нет смысла. Это будет компрометировать всех. Это лишняя информация.

    – Какие варианты у Лунева в приоритете? Из Европы или России?

    – Мы говорили, что в приоритете европейские варианты. Мы, в любом случае, рассматриваем все предложения. В совокупности, я надеюсь, примем правильное решение.

    Это будет зависеть от многих факторов: от заинтересованности в игроке, от его роли в новом клубе, от уровня команды и чемпионата, от всего.

    Финансовые условия хоть и важны, но в целом они не приоритетны. Важнее для футболиста – это клуб и возможность играть на высоком уровне.

    • 31-летний Лунев – свободный агент.
    • Голкипер провел 2 сезона в «Байере», сыграл 3 матча и пропустил 4 гола.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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