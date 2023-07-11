Лунев получил три предложения

Антон Смирнов, агент вратаря Андрея Лунева, ответил на вопросы о будущем своего клиента.
– Продвинулись ли переговоры с ПАОКом?
– Нет конкретной информации. Пока идут переговоры. Нечего добавить к этому.
– Выходили ли на Лунева клубы из РПЛ или Первой лиги?
– Я об этом неоднократно говорил, что были предложения. Как минимум три клуба выходили на Андрея.
– А какие вы можете назвать?
– Нет, не буду говорить. В этом нет смысла. Это будет компрометировать всех. Это лишняя информация.
– Какие варианты у Лунева в приоритете? Из Европы или России?
– Мы говорили, что в приоритете европейские варианты. Мы, в любом случае, рассматриваем все предложения. В совокупности, я надеюсь, примем правильное решение.
Это будет зависеть от многих факторов: от заинтересованности в игроке, от его роли в новом клубе, от уровня команды и чемпионата, от всего.
Финансовые условия хоть и важны, но в целом они не приоритетны. Важнее для футболиста – это клуб и возможность играть на высоком уровне.
- 31-летний Лунев – свободный агент.
- Голкипер провел 2 сезона в «Байере», сыграл 3 матча и пропустил 4 гола.