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    Фернандес оценил условия на базе «Зенита»

    Новичок «Зенита» Марио Фернандес поделился впечатлениями от тренировочного процесса на клубной базе.

    – Сразу после подписания контракта вы провели в «Зените» первую тренировку. Поделитесь впечатлениями от занятия и базы?

    – Всегда приятно знакомиться с новыми партнерами, тем более в «Зените» много бразильцев, есть ребята, с которыми я играл за сборную России и против которых выходил в чемпионате.

    Что касается базы «Зенита», то тут даже говорить ничего не приходится, все говорит само за себя: условия потрясающие, невероятное качество тренировочного центра.

    Первое занятие прошло хорошо. Рад тому, что я здесь. Теперь только вперед.

    • 32-летний Фернандес провел 10 сезонов в ЦСКА (2012-2022).
    • Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
    • Он заключил контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».

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    Источник: «Матч ТВ»

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