Фернандес оценил условия на базе «Зенита»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес поделился впечатлениями от тренировочного процесса на клубной базе.

– Сразу после подписания контракта вы провели в «Зените» первую тренировку. Поделитесь впечатлениями от занятия и базы?

– Всегда приятно знакомиться с новыми партнерами, тем более в «Зените» много бразильцев, есть ребята, с которыми я играл за сборную России и против которых выходил в чемпионате.

Что касается базы «Зенита», то тут даже говорить ничего не приходится, все говорит само за себя: условия потрясающие, невероятное качество тренировочного центра.

Первое занятие прошло хорошо. Рад тому, что я здесь. Теперь только вперед.