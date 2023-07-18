Фернандес оценил условия на базе «Зенита»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес поделился впечатлениями от тренировочного процесса на клубной базе.
– Сразу после подписания контракта вы провели в «Зените» первую тренировку. Поделитесь впечатлениями от занятия и базы?
– Всегда приятно знакомиться с новыми партнерами, тем более в «Зените» много бразильцев, есть ребята, с которыми я играл за сборную России и против которых выходил в чемпионате.
Что касается базы «Зенита», то тут даже говорить ничего не приходится, все говорит само за себя: условия потрясающие, невероятное качество тренировочного центра.
Первое занятие прошло хорошо. Рад тому, что я здесь. Теперь только вперед.
- 32-летний Фернандес провел 10 сезонов в ЦСКА (2012-2022).
- Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
- Он заключил контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».
Источник: «Матч ТВ»