Мостовой: «Шалимов сильнее ноунеймов Тедеско, Абаскаля и Виллаш-Боаша»

Александр Мостовой согласился с мнением Игоря Шалимова про экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Шалимов назвал Тедеско говном? Я про него еще два года назад это говорил – все повторяют за мной. Мои высказывания люди повторяют.

Но Игорь, конечно, резко сказал, я такого не говорил. Вот приезжают эти тренеры к нам в страну, а люди делают из них не пойми кого. Надо уважать и любить своих.

Тедеско, Абаскаль, Виллаш-Боаш – посторонние люди, которые случайно попали в футбол. Вот агент Боаша накрутил всех, устроил своего клиента на работу в «Зенит», а сейчас этот тренер сидит в Португалии и курит сигару, а все остальные люди говорят: «Кто это такой?».

Шалимов, безусловно, сильнее Тедеско, Абаскаля и Боаша. Как можно вообще его сравнивать с этими? Игорь десять лет в Италии в футбол играл. Вы чего? Эти люди даже во сне такого не видели.

Он априори сильнее их! Пусть они выйдут на поле и попробуют сделать то, что делал Мостовой, Канчельскис или Колыванов. Они в жизни такое не сделают!

Все эти тренеры – ноунеймы, потому что в футбол никогда не играли! Например, пойду я сейчас в больницу и мне друг скажет: «Давай со мной пойдешь операцию проводить?». Ну как такое возможно? Это из серии: «Я не умею, но рядом постою». Вот так и работают эти иностранцы!» – заявил Мостовой.