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    • Мостовой: «Шалимов сильнее ноунеймов Тедеско, Абаскаля и Виллаш-Боаша»

    Мостовой: «Шалимов сильнее ноунеймов Тедеско, Абаскаля и Виллаш-Боаша»

    Александр Мостовой согласился с мнением Игоря Шалимова про экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    «Шалимов назвал Тедеско говном? Я про него еще два года назад это говорил – все повторяют за мной. Мои высказывания люди повторяют.

    Но Игорь, конечно, резко сказал, я такого не говорил. Вот приезжают эти тренеры к нам в страну, а люди делают из них не пойми кого. Надо уважать и любить своих.

    Тедеско, Абаскаль, Виллаш-Боаш – посторонние люди, которые случайно попали в футбол. Вот агент Боаша накрутил всех, устроил своего клиента на работу в «Зенит», а сейчас этот тренер сидит в Португалии и курит сигару, а все остальные люди говорят: «Кто это такой?».

    Шалимов, безусловно, сильнее Тедеско, Абаскаля и Боаша. Как можно вообще его сравнивать с этими? Игорь десять лет в Италии в футбол играл. Вы чего? Эти люди даже во сне такого не видели.

    Он априори сильнее их! Пусть они выйдут на поле и попробуют сделать то, что делал Мостовой, Канчельскис или Колыванов. Они в жизни такое не сделают!

    Все эти тренеры – ноунеймы, потому что в футбол никогда не играли! Например, пойду я сейчас в больницу и мне друг скажет: «Давай со мной пойдешь операцию проводить?». Ну как такое возможно? Это из серии: «Я не умею, но рядом постою». Вот так и работают эти иностранцы!» – заявил Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4717

      Oldtrafford83 27 минут назад

      Шалимов максимум сильнее в распитии спиртных напитков и в п.и.з.д.абольстве)

      0
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      Рейтинг: +2692

      alefreddy 52 минуты назад

      они оба такие как других называют

      0
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      Рейтинг: +30218

      JTherry 1 час назад

      Тедеско, может, и с говнистым характером, но выиграл трофей с Лейпцигом в Германии, а сейчас рулит в сборной Бельгии, а вот где работают Шалимов, Мостовой, Канчельскис и Колыванов, и какие трофеи эти "тренеры" выиграли..?)

      3
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      Рейтинг: +11712

      alp 1 час назад

      Это Боаш ноунейм? хм... а этот мостовой, он, точно, футболист?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14924

      R_a_i_n 1 час назад

      А сильнее Шалимова только сам Мостовой))

      2
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      Рейтинг: +7135

      sochi-2013 1 час назад


      Жил да был один дебил
      Он дебилом был да жил
      У дебила была сила
      В половину сил дебила

      Был еще второй дебил
      С тем дебилом не дружил
      У дебила была сила
      Как у первого дебила

      Кто-то где-то пошутил
      И дебилов подружил
      Сила силу ощутила
      Два дебила - это сила!

      3
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      Рейтинг: +14924

      R_a_i_n > sochi-2013 1 час назад

      лови плюса))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23365

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Алаверды от Шалимова в студию !!! )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23365

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      "Шалимов мне друг, но истина ... - отдыхает" )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18949

      NewLife 2 часа назад

      Обиженным провалившимся или несостоявшимся тренерам Шалимову и Мостовому остается только каркать на других. Как повар может готовить вкусные блюда ? Он ведь продукты не производил, зато доярка (Мостовой) кроме каши и яичницы ничего не умеет )

      4
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      Рейтинг: +1115

      7:1 2 часа назад

      боаш - нонэйм? ахаха! ЛЕ с порту брал, тренировал челси и тоттенхэм, драл спортаг (с дежурной пятёрочкой), в марсель перебрался, а не в греции, как каррера. тедеско вообще в сборной бельгии оказался. лять, какое же мостовой спортаговское п*дрило)

      1
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      Рейтинг: +14924

      R_a_i_n > 7:1 1 час назад

      Ну там... глор, радужный, берега Невы, позор... ну ты понял, да)))

      2
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