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  • Мостовой: «Шалимов сильнее ноунеймов Тедеско, Абаскаля и Виллаш-Боаша»

Мостовой: «Шалимов сильнее ноунеймов Тедеско, Абаскаля и Виллаш-Боаша»

18 июля 2023, 15:58
16

Александр Мостовой согласился с мнением Игоря Шалимова про экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

«Шалимов назвал Тедеско говном? Я про него еще два года назад это говорил – все повторяют за мной. Мои высказывания люди повторяют.

Но Игорь, конечно, резко сказал, я такого не говорил. Вот приезжают эти тренеры к нам в страну, а люди делают из них не пойми кого. Надо уважать и любить своих.

Тедеско, Абаскаль, Виллаш-Боаш – посторонние люди, которые случайно попали в футбол. Вот агент Боаша накрутил всех, устроил своего клиента на работу в «Зенит», а сейчас этот тренер сидит в Португалии и курит сигару, а все остальные люди говорят: «Кто это такой?».

Шалимов, безусловно, сильнее Тедеско, Абаскаля и Боаша. Как можно вообще его сравнивать с этими? Игорь десять лет в Италии в футбол играл. Вы чего? Эти люди даже во сне такого не видели.

Он априори сильнее их! Пусть они выйдут на поле и попробуют сделать то, что делал Мостовой, Канчельскис или Колыванов. Они в жизни такое не сделают!

Все эти тренеры – ноунеймы, потому что в футбол никогда не играли! Например, пойду я сейчас в больницу и мне друг скажет: «Давай со мной пойдешь операцию проводить?». Ну как такое возможно? Это из серии: «Я не умею, но рядом постою». Вот так и работают эти иностранцы!» – заявил Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Шалимов Игорь Виллаш-Боаш Андре Тедеско Доменико Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (16)
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Project Бабангида
1689685936
практически весь багаж Аленичева перечислил. Каррера правда из чемодана выпал )
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NewLife
1689687180
Обиженным провалившимся или несостоявшимся тренерам Шалимову и Мостовому остается только каркать на других. Как повар может готовить вкусные блюда ? Он ведь продукты не производил, зато доярка (Мостовой) кроме каши и яичницы ничего не умеет )
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sochi-2013
1689688090
Жил да был один дебил Он дебилом был да жил У дебила была сила В половину сил дебила Был еще второй дебил С тем дебилом не дружил У дебила была сила Как у первого дебила Кто-то где-то пошутил И дебилов подружил Сила силу ощутила Два дебила - это сила!
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R_a_i_n
1689688610
А сильнее Шалимова только сам Мостовой))
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alp
1689688780
Это Боаш ноунейм? хм... а этот мостовой, он, точно, футболист?
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JTherry
1689689900
Тедеско, может, и с говнистым характером, но выиграл трофей с Лейпцигом в Германии, а сейчас рулит в сборной Бельгии, а вот где работают Шалимов, Мостовой, Канчельскис и Колыванов, и какие трофеи эти "тренеры" выиграли..?)
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alefreddy
1689691523
они оба такие как других называют
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Oldtrafford83
1689693004
Шалимов максимум сильнее в распитии спиртных напитков и в п.и.з.д.абольстве)
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k611
1689696156
Все высказывания Мостового банальная зависть, как это люди как тренеры чего-то добились, а он нет...
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subbotaspartak
1689698326
А я помню Мостового и Шалимова игроками... Я и себя помню на 60кг легче на "поляне... но больше на беговой дорожке... Только я в 65+ всё работаю и языком некогда болтать (когда не на пиве). Делать будет нехрен, вдруг тоже пургу понесу... воспоминания...
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