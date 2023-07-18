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  • «Главный презерватив русского футбола»: журналист Егоров – о Фернандесе

«Главный презерватив русского футбола»: журналист Егоров – о Фернандесе

18 июля 2023, 13:39
10

Журналист Дмитрий Егоров высказался о переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Марио Фернандес – главный презерватив русского футбола.

1. Человек говорит, что завершает карьеру и просит отпустить его домой в Бразилию. ЦСКА идет навстречу, контракт разорван.

2. У Фернандеса к тому моменту остаeтся два года контракта. Учитывая цену на трансфермаркте (8 миллионов) – ЦСКА добровольно отказывается минимум от 5 миллионов в случае продажи.

3. В Бразилии у Фернандеса внезапно возникает желание вновь поиграть в футбол. И, как вы понимаете, в «Интернасьонал» он попадает не просто бесплатно, но и с личной выгодой от бонуса при подписании свободного агента.

4. Когда же он оказывается не нужен этому «Интернасьоналу», то от ЦСКА, желающего вернуть Марио, требуют выплатить отступные. Парадокс: бразилы и гражданин России Фернандес, воспользовавшись геополитической трагедией, не просто кинули ЦСКА на 5 миллионов евро, но и попросили докинуть им еще.

5. Но полубразильскому россиянину этого было мало, и он высосал предложение от «Зенита» на большие деньги. Причем, кинул и этих, потому что явился явно заплывшим жирком и, видимо, пьющим.

По всем параметрам: использованный презерватив. Успеха он точно не принесет, а «Зенит» чемпионом точно не будет», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

  • В ЦСКА 32-летний Фернандес провел 10 сезонов.
  • Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
  • Он заключил контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (10)
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dyakonoff
1689678054
Егоров, вы договоритесь! Балабол
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andr2112
1689678310
И как вот эту вот х...нь допускают в печать? Автор статьи - Трепло Худое
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JTherry
1689678725
Димон жжёт напалмом по резиновому изделию № 2 в бом.жарне...) в Питере задымились пуканы..!)))
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Bozigit
1689683432
Вот это удар ниже пояса
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Persona_non_Grata
1689686495
Последнюю фразу - да Богу в уши, что бы сбылось !!! )))
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