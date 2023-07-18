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    • «Главный презерватив русского футбола»: журналист Егоров – о Фернандесе

    «Главный презерватив русского футбола»: журналист Егоров – о Фернандесе

    Журналист Дмитрий Егоров высказался о переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Марио Фернандес – главный презерватив русского футбола.

    1. Человек говорит, что завершает карьеру и просит отпустить его домой в Бразилию. ЦСКА идет навстречу, контракт разорван.

    2. У Фернандеса к тому моменту остаeтся два года контракта. Учитывая цену на трансфермаркте (8 миллионов) – ЦСКА добровольно отказывается минимум от 5 миллионов в случае продажи.

    3. В Бразилии у Фернандеса внезапно возникает желание вновь поиграть в футбол. И, как вы понимаете, в «Интернасьонал» он попадает не просто бесплатно, но и с личной выгодой от бонуса при подписании свободного агента.

    4. Когда же он оказывается не нужен этому «Интернасьоналу», то от ЦСКА, желающего вернуть Марио, требуют выплатить отступные. Парадокс: бразилы и гражданин России Фернандес, воспользовавшись геополитической трагедией, не просто кинули ЦСКА на 5 миллионов евро, но и попросили докинуть им еще.

    5. Но полубразильскому россиянину этого было мало, и он высосал предложение от «Зенита» на большие деньги. Причем, кинул и этих, потому что явился явно заплывшим жирком и, видимо, пьющим.

    По всем параметрам: использованный презерватив. Успеха он точно не принесет, а «Зенит» чемпионом точно не будет», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    • В ЦСКА 32-летний Фернандес провел 10 сезонов.
    • Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
    • Он заключил контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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    Сегодня, 13:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +472

      andr2112 1 минуту назад

      И как вот эту вот х...нь допускают в печать?
      Автор статьи - Трепло Худое

      0
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      Рейтинг: +16

      dyakonoff 6 минут назад

      Егоров, вы договоритесь! Балабол

      0
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      Рейтинг: +472

      andr2112 > dyakonoff 1 минуту назад

      Он не Балабол, он - презерватив!!!!!

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      Рейтинг: +5689

      Питерский князь 7 минут назад

      Он станет чемпионом!

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