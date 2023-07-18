«Главный презерватив русского футбола»: журналист Егоров – о Фернандесе

Журналист Дмитрий Егоров высказался о переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
«Марио Фернандес – главный презерватив русского футбола.
1. Человек говорит, что завершает карьеру и просит отпустить его домой в Бразилию. ЦСКА идет навстречу, контракт разорван.
2. У Фернандеса к тому моменту остаeтся два года контракта. Учитывая цену на трансфермаркте (8 миллионов) – ЦСКА добровольно отказывается минимум от 5 миллионов в случае продажи.
3. В Бразилии у Фернандеса внезапно возникает желание вновь поиграть в футбол. И, как вы понимаете, в «Интернасьонал» он попадает не просто бесплатно, но и с личной выгодой от бонуса при подписании свободного агента.
4. Когда же он оказывается не нужен этому «Интернасьоналу», то от ЦСКА, желающего вернуть Марио, требуют выплатить отступные. Парадокс: бразилы и гражданин России Фернандес, воспользовавшись геополитической трагедией, не просто кинули ЦСКА на 5 миллионов евро, но и попросили докинуть им еще.
5. Но полубразильскому россиянину этого было мало, и он высосал предложение от «Зенита» на большие деньги. Причем, кинул и этих, потому что явился явно заплывшим жирком и, видимо, пьющим.
По всем параметрам: использованный презерватив. Успеха он точно не принесет, а «Зенит» чемпионом точно не будет», – написал Егоров в своем телеграм-канале.
- В ЦСКА 32-летний Фернандес провел 10 сезонов.
- Его статистика: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
- Он заключил контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».