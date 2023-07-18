Фернандес объяснил выбор нового номера в «Зените»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес объяснил, почему выбрал 6-й номер в петербургской команде
«Если честно, это был один из свободных номеров, который мне больше всего понравился.
Да, практически всю жизнь играл под вторым номером, но он в команде занят. В этом нет абсолютно ничего страшного. С таким же удовольствием выбрал «шестерку» и буду играть под ней», – сказал Фернандес.
- Фернандес подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».
- Марио будет зарабатывать в петербургской команде 2,5 млн евро в год.
- Натурализованный бразилец уже приступил к тренировкам.
Источник: «Матч ТВ»