Фернандес объяснил выбор нового номера в «Зените»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес объяснил, почему выбрал 6-й номер в петербургской команде

«Если честно, это был один из свободных номеров, который мне больше всего понравился.

Да, практически всю жизнь играл под вторым номером, но он в команде занят. В этом нет абсолютно ничего страшного. С таким же удовольствием выбрал «шестерку» и буду играть под ней», – сказал Фернандес.