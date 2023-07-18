Марио Фернандес отреагировал на информацию о лишнем весе

Новичок «Зенита» Марио Фернандес опроверг, что имел проблемы с лишним весом.

«В эти дни было много странных новостей. Говорили про мой лишний вес, что якобы из‑за этого «Зенит» не хочет подписывать со мной контракт. Все это абсолютная ложь. Не понимаю, кому и зачем это было нужно.

Что касается моей физической формы, то я три месяца без футбола, но чувствую себя прекрасно. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее оказаться в нужных для «Зенита» кондициях и помогать команде на поле», – сказал Фернандес.