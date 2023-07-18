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    Марио Фернандес отреагировал на информацию о лишнем весе

    Новичок «Зенита» Марио Фернандес опроверг, что имел проблемы с лишним весом.

    «В эти дни было много странных новостей. Говорили про мой лишний вес, что якобы из‑за этого «Зенит» не хочет подписывать со мной контракт. Все это абсолютная ложь. Не понимаю, кому и зачем это было нужно.

    Что касается моей физической формы, то я три месяца без футбола, но чувствую себя прекрасно. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее оказаться в нужных для «Зенита» кондициях и помогать команде на поле», – сказал Фернандес.

    • Фернандес подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».
    • Марио будет зарабатывать в петербургской команде 2,5 млн евро в год.
    • Натурализованный бразилец уже приступил к тренировкам.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4706

      Spirit_78 2 часа назад

      Кому это нужно? Лживым журналюгам, которые на "сенсациях" деньги делают. Если запретить им врать - профессия умрёт.
      Ну и всякие никому не нужные Васьки проститУткины под это дело вылазят и напоминают о себе.

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      Ответить
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      Рейтинг: +20990

      Cleaner 2 часа назад

      Марио Фернандес: - У меня не лишний, а дополнительный вес для лучшей полировки лавки в Зените!...)))

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      Рейтинг: +2491

      Красногвардейчик 3 часа назад

      Чтоб ты ломался даже на лавке....иуда

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      Рейтинг: +4706

      Spirit_78 > Красногвардейчик 2 часа назад

      Проклятия возвращаются

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