«Спартак» шокирован исходом переговоров с «Црвеной Звездой» по Эраковичу – игрока переменил «Зенит»

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович не перейдет в «Спартак».
Ранее сообщалось, что «Зенит» перебил предложение московского клуба по сербу. У петербуржцев было приоритетное право выкупа игрока.
В «Спартаке» шокированы исходом переговоров. Клуб рассмотрит другие варианты усиления обороны в летнее трансферное окно.
- Сообщалось, что «Зенит» перебил предложение «Спартака» по сербу.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
- За основную команду «Црвены Звезды» Эракович провел 107 матчей и сделал 3 ассиста.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова