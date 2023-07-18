«Спартак» шокирован исходом переговоров с «Црвеной Звездой» по Эраковичу – игрока переменил «Зенит»

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович не перейдет в «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Зенит» перебил предложение московского клуба по сербу. У петербуржцев было приоритетное право выкупа игрока.

В «Спартаке» шокированы исходом переговоров. Клуб рассмотрит другие варианты усиления обороны в летнее трансферное окно.