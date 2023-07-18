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    • «Спартак» шокирован исходом переговоров с «Црвеной Звездой» по Эраковичу – игрока переменил «Зенит»

    «Спартак» шокирован исходом переговоров с «Црвеной Звездой» по Эраковичу – игрока переменил «Зенит»

    Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович не перейдет в «Спартак».

    Ранее сообщалось, что «Зенит» перебил предложение московского клуба по сербу. У петербуржцев было приоритетное право выкупа игрока.

    В «Спартаке» шокированы исходом переговоров. Клуб рассмотрит другие варианты усиления обороны в летнее трансферное окно.

    • Сообщалось, что «Зенит» перебил предложение «Спартака» по сербу.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
    • За основную команду «Црвены Звезды» Эракович провел 107 матчей и сделал 3 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2815

      seth343 1 час назад

      Гнилой поступок. Мрази они и есть мрази.

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      Рейтинг: +5304

      fakeid > seth343 54 минуты назад

      полностью согласен с тобой, ты очень верно описал клуп спортаг, который пытался увести у нас игрока, за которым мы уже год охотимся.

      1
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      Рейтинг: +12813

      Вомбат 1 час назад

      Полный бред. Црвена Звезда - фарм-клуб Зенита, причем в отличие от Сочи или Оренбурга настоящий фарм, ибо спонсирование его идет из той же статьи газовых доходов, что и бюджет Зенита. Поэтому каждый игрок этой команды ведется скаутами Зенита. Поэтому уже год назад Зенит оформил приоритетное право выкупа Эраковича. О чем, кстати, писал и Бомбардир.

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      Рейтинг: +684

      eugen-han 1 час назад

      Всё логично и закономерно в отношении Спартака и какие могут быть обиды!?
      У коней московских увели игрока(?)-увели! У коней сербских не получилось, потому что там тоже деньги любят считать.

      1
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      Рейтинг: +4920

      алдан2014 2 часа назад

      Подленькая командочка ФК зенит

      3
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      Рейтинг: +2560

      Челнинец 2 часа назад

      Да всё правильно, хорошо что не подписали, игроку важны только бабки, нах такой и не нужен, мог в любой момент кинуть.

      2
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      Рейтинг: +10999

      ivany4 2 часа назад

      По хорошему, Эраковича надо было брать сразу после окончания чемпионата. За неделю до старта нового, это не логично. Если брать, то устоявшегося универсала на этой позиции.
      Ну а так получилось, что брали "на всякий случай", но "лучший клуп вселенной и окрестностей" показал свои "лучшие качества в подготовке российских футболистов". Теперь всем стало ясно, как Обещалкины заботятся о развитии нашего футбола и сборной.)))

      1
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      Рейтинг: +5304

      fakeid 2 часа назад

      ну так-то он самый дорогой игрок црвены + 22 года всего. и он в сербии останется ещё на год в аренде, прежде чем перейдёт к нам.

      мы его после ЧМ должны были купить, да чёт не сложилось. ну и вот вам, хряки, чтобы долго не искали, читайте сами. особенно, сколько за него хотели получить:

      https://bombardir.ru/news/677447

      1
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      Рейтинг: +263

      erybov1965 > fakeid 1 час назад

      Ну да,нам не нужен,ну и Спартаку не дадим.А если еще какая-то команда из РПЛ купит.

      1
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      Рейтинг: +5304

      fakeid > erybov1965 55 минут назад

      ты, наверное, не очень хорошо соображаешь. это вклад в будущее. лучше потратить сейчас 9, чтобы потом продать за 18, условно говоря. у того же челси ещё недавно было больше сотни игроков, которых они раздали по арендам. скупали - и раздавали, чтобы потом взять себе готовыми - или продать. и таких клубов вагон. но всем, конечно же, можно - только зениту нельзя, у которого сейчас заработано больше, чем можно потратить. запретить зениту инвестировать! хрю!

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      Рейтинг: +101963

      zigbert 3 часа назад

      Для Зенита не столь важное приобретение, сколько не дать усилится Спартаку.

      6
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      Рейтинг: +30206

      JTherry > zigbert 2 часа назад

      Алёша хочет его купить и отдать в аренду Црвене Звезде, во всяком случае во всех спартаковских телегах пишут о таком "исходе" для Эраковича... бом.жи считают, что в защите на его позиции более сильные игроки...) все обстряпано "газово-болотными" так, чтобы не дать усилиться конкуренту... Алёша хотел устроить аукцион, но Спартак не стал играть на повышение и вышел из переговоров...

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      Рейтинг: +101963

      zigbert > JTherry 2 часа назад

      Каким образом они будут использовать Эраковича это уж их дело. Но теперь все становится понятно.

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      Рейтинг: +4203

      Kollljan 3 часа назад

      А было ли, вообще, какое - либо официальное сообщение из Зенита по поводу этого ноунейма?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +30206

      JTherry 3 часа назад

      "шокирован исходом переговоров" исключительно Ваня Карпов, а в Спартаке были готовы к подобному решению Алёши (спонсору), готовому поднасрать любой команде, "толстый" Марио не даст соврать..!))

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