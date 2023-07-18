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  • «Спартак» шокирован исходом переговоров с «Црвеной Звездой» по Эраковичу – игрока переменил «Зенит»

«Спартак» шокирован исходом переговоров с «Црвеной Звездой» по Эраковичу – игрока переменил «Зенит»

18 июля 2023, 09:35
27

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович не перейдет в «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Зенит» перебил предложение московского клуба по сербу. У петербуржцев было приоритетное право выкупа игрока.

В «Спартаке» шокированы исходом переговоров. Клуб рассмотрит другие варианты усиления обороны в летнее трансферное окно.

  • Сообщалось, что «Зенит» перебил предложение «Спартака» по сербу.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
  • За основную команду «Црвены Звезды» Эракович провел 107 матчей и сделал 3 ассиста.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Эракович Страхиня
Комментарии (27)
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R_a_i_n
1689662844
Как раз ничего шокирующего нет! После Фернандеса то...
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Иван Петров 1986
1689664063
Деньги решают все.
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JTherry
1689665912
"шокирован исходом переговоров" исключительно Ваня Карпов, а в Спартаке были готовы к подобному решению Алёши (спонсору), готовому поднасрать любой команде, "толстый" Марио не даст соврать..!))
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Kollljan
1689667285
А было ли, вообще, какое - либо официальное сообщение из Зенита по поводу этого ноунейма?
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zigbert
1689667443
Для Зенита не столь важное приобретение, сколько не дать усилится Спартаку.
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ivany4
1689670066
По хорошему, Эраковича надо было брать сразу после окончания чемпионата. За неделю до старта нового, это не логично. Если брать, то устоявшегося универсала на этой позиции. Ну а так получилось, что брали "на всякий случай", но "лучший клуп вселенной и окрестностей" показал свои "лучшие качества в подготовке российских футболистов". Теперь всем стало ясно, как Обещалкины заботятся о развитии нашего футбола и сборной.)))
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алдан2014
1689670837
Подленькая командочка ФК зенит
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Вомбат
1689673971
Полный бред. Црвена Звезда - фарм-клуб Зенита, причем в отличие от Сочи или Оренбурга настоящий фарм, ибо спонсирование его идет из той же статьи газовых доходов, что и бюджет Зенита. Поэтому каждый игрок этой команды ведется скаутами Зенита. Поэтому уже год назад Зенит оформил приоритетное право выкупа Эраковича. О чем, кстати, писал и Бомбардир.
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seth343
1689674637
Гнилой поступок. Мрази они и есть мрази.
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k611
1689678522
Это становится фирменным подчерком Зенита.
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