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    • «Црвена Звезда» отменила сделку со «Спартаком» по Эраковичу: серб переходит в «Зенит»

    «Црвена Звезда» отменила сделку со «Спартаком» по Эраковичу: серб переходит в «Зенит»

    «Црвена Звезда» приняла предложение «Зенита» по трансферу центрального защитника Страхини Эраковича.

    22-летний футболист был очень близок к переходу в «Спартак», но сербский клуб отменил сделку.

    «Зенит» воспользовался тем, что спонсором «Црвены Звезды» является компания «Газпром».

    Ожидается, что Эракович станет игроком «Зенита» на этой неделе – он должен в среду прибыть в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра и заключения четырехлетнего контракта.

    • Сообщалось, что «Зенит» перебил предложение «Спартака» по сербу.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
    • За основную команду «Црвены Звезды» Эракович провел 107 матчей и сделал 3 ассиста.

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    Источник: MaxBet Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1169

      Номэд 32 минуты назад

      Ещё одно подтверждение, что самый пи(д)арский говноклуб - это питорский вшивый сенит.

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      Рейтинг: +5214

      neveldomha 1 час назад

      Иванович был отличным защитником. Посмотрим на очередного серба.

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      Рейтинг: +23337

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Вот же говно клуб - ни себе, ни людям !!! (((

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