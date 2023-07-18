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  • «Црвена Звезда» отменила сделку со «Спартаком» по Эраковичу: серб переходит в «Зенит»

«Црвена Звезда» отменила сделку со «Спартаком» по Эраковичу: серб переходит в «Зенит»

18 июля 2023, 00:19
13

«Црвена Звезда» приняла предложение «Зенита» по трансферу центрального защитника Страхини Эраковича.

22-летний футболист был очень близок к переходу в «Спартак», но сербский клуб отменил сделку.

«Зенит» воспользовался тем, что спонсором «Црвены Звезды» является компания «Газпром».

Ожидается, что Эракович станет игроком «Зенита» на этой неделе – он должен в среду прибыть в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра и заключения четырехлетнего контракта.

  • Сообщалось, что «Зенит» перебил предложение «Спартака» по сербу.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
  • За основную команду «Црвены Звезды» Эракович провел 107 матчей и сделал 3 ассиста.

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Источник: MaxBet Sport
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Црвена Звезда Эракович Страхиня
Комментарии (13)
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Persona_non_Grata
1689630907
Вот же говно клуб - ни себе, ни людям !!! (((
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neveldomha
1689631230
Иванович был отличным защитником. Посмотрим на очередного серба.
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Отчим Бората
1689649488
... Все верно... Цап-царап это не про Семака....
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R_a_i_n
1689652898
Будем искать дальше.
Ответить
k611
1689654929
На деньги повелись, что с них взять...
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oyabun
1689659173
Неприятно, но ожидаемо. Синдром никому не нужного ребенка, которого уже в возрасте вдруг возвысили сверх меры и теперь ни в чем не нуждается. Но продолжает мстить тем, кто когда то и не замечал этого вечного СБГ- аутсайдера. Вроде Эракович не Звезда, но раз его хочет Спартак, то надо обязательно украсть. Денег то по-любому больше отсыпят. Плакать не будем, выбор большой в мире футбола.
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Strig
1689660108
ссат проиграть чемпионат вот и воруют у москвичей и у коней тоже...
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alefreddy
1689661811
нагадили коням и нам но ничего всех не перекупят
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jek718875
1689664852
Наш народный Спартак, не смотря ни на что,в этом сезоне выиграет РПЛ и ЛЧ
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