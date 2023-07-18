«Црвена Звезда» отменила сделку со «Спартаком» по Эраковичу: серб переходит в «Зенит»

«Црвена Звезда» приняла предложение «Зенита» по трансферу центрального защитника Страхини Эраковича.

22-летний футболист был очень близок к переходу в «Спартак», но сербский клуб отменил сделку.

«Зенит» воспользовался тем, что спонсором «Црвены Звезды» является компания «Газпром».

Ожидается, что Эракович станет игроком «Зенита» на этой неделе – он должен в среду прибыть в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра и заключения четырехлетнего контракта.