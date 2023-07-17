«Зенит» перебил предложение «Спартака» по Эраковичу

Переход центрального защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в «Спартак», скорее всего, не состоится.

Московский клуб предлагал за игрока 7 миллионов евро, но «Зенит» готов заплатить больше.

При этом петербуржцы считают, что 22-летний футболист еще не готов к борьбе за место в старте, поэтому намерены оставить его в аренде в «Црвене Звезде» на ближайший сезон.