«Зенит» перебил предложение «Спартака» по Эраковичу

Зенит прошелся по свинячим губам. Гыгыгы
Переход центрального защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в «Спартак», скорее всего, не состоится.
Московский клуб предлагал за игрока 7 миллионов евро, но «Зенит» готов заплатить больше.
При этом петербуржцы считают, что 22-летний футболист еще не готов к борьбе за место в старте, поэтому намерены оставить его в аренде в «Црвене Звезде» на ближайший сезон.
- Рыночная цена Эраковича – 9 миллионов евро.
- За основную команду «Црвены Звезды» он провел 107 матчей и сделал 3 ассиста.