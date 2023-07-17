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    «Зенит» перебил предложение «Спартака» по Эраковичу

    Переход центрального защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в «Спартак», скорее всего, не состоится.

    Московский клуб предлагал за игрока 7 миллионов евро, но «Зенит» готов заплатить больше.

    При этом петербуржцы считают, что 22-летний футболист еще не готов к борьбе за место в старте, поэтому намерены оставить его в аренде в «Црвене Звезде» на ближайший сезон.

    • Рыночная цена Эраковича – 9 миллионов евро.
    • За основную команду «Црвены Звезды» он провел 107 матчей и сделал 3 ассиста.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3108

      ПалкоВводецъ (returned) 2 минуты назад

      Зенит прошелся по свинячим губам. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +14836

      R_a_i_n 4 минуты назад

      Позор йопте...

      0
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      Рейтинг: +20970

      Cleaner 5 минут назад

      Зенит опять свою руку загребущую в БЮДЖЕТ России запустил и взял денег сколько захотел...((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +14836

      R_a_i_n > Cleaner 3 минуты назад

      Что-то новое?? Всё как обычно.

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      Рейтинг: +22

      sait71 11 минут назад

      Газпрём, боятся усиления других команд, нелюди

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