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«Зенит» перебил предложение «Спартака» по Эраковичу

17 июля 2023, 20:58
60

Переход центрального защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в «Спартак», скорее всего, не состоится.

Московский клуб предлагал за игрока 7 миллионов евро, но «Зенит» готов заплатить больше.

При этом петербуржцы считают, что 22-летний футболист еще не готов к борьбе за место в старте, поэтому намерены оставить его в аренде в «Црвене Звезде» на ближайший сезон.

  • Рыночная цена Эраковича – 9 миллионов евро.
  • За основную команду «Црвены Звезды» он провел 107 матчей и сделал 3 ассиста.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Црвена Звезда Эракович Страхиня
Комментарии (60)
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ElninoO
1689617920
Хах, Зенит судорожно пытается не дать укрепиться конкурентам в Рпл (Коваленко -Локо, Фернандес - Цска, Эракович -Спартак)...)))
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alefreddy
1689618505
***** коням поднасрали теперь и здесь срут
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ySS
1689619049
Вот такая гнилая сущность команды газового шейха милера. Уже и не на лавку покупают, лишь бы соперникам не достался.
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erybov1965
1689619515
Вот это сущность нашего чемпиона,сам не съем,хоть надкушу и еще сопернику наврежу.
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timon2401
1689620111
да уж((( видимо в Питере все такие, что карлик возомнивший себя королем мира, что приховстни евоные, готовые всей своей сущностью только насрать ради собственного самоудовлетворения
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ArReal
1689622255
Эти и 100 млн заплатят, лишь бы Спартаку поднасрать
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rash1959
1689623431
Был бы Эрак интересен локе или динамам, то болотные и взглядом не удосужили его. А поднасрать Спартаку в чём угодно они первые. Пусть подавятся, упыри.
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saf05
1689628623
Не место Сениту в нашем чемпионате. Первое место в таблице нужно выделить синим.
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docndoc
1689639969
Похоже, у нашего "славного" питерского клуба есть теневой бюджет, раза в два побольше официального. Он предназначен не для покупок игроков, а для недопуска перспективных в состав конкурентов. Деньги, деньги, господа..
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АЛЕКС 58
1689647396
Где там Генка Орлов со словами о корректности,и о том что Семак не ЦАП-ЦАРАП. Гнилая помойка.
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