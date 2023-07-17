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  • «Со стороны «Зенита» все было корректно, цап-царап – это не для Семака»: Орлов – о Фернандесе

«Со стороны «Зенита» все было корректно, цап-царап – это не для Семака»: Орлов – о Фернандесе

17 июля 2023, 23:46
3

Геннадий Орлов поделился мнением о переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Сегодня «Зенит» объявил о подписании Марио Фернандеса. Конечно, риск в этом переходе есть. Но в России почти никто из защитников не умеет играть головой.

Если Марио не утратил этого качества, «Зенит» получит определенное преимущество при угловых и стандартах. Он здорово выбирал позицию. Во всяком случае для укрепления защиты, для спокойствия сзади он нужен.

Все-таки, насколько я помню, Марио нечасто нарушал правила при отборе мяча. Все делал довольно чисто.

Выиграет ли он конкуренцию у Караваева? Может быть, Семак видит Фернандеса правым центральным защитником? С другой стороны, мы все помним его прекрасные проходы по флангу.

Караваев, конечно, скоростной парень, но как он перекладывает мяч с правой ноги на левую в атаке... А потом как запулит в небеса. Некоординирован. Ну не научили его этому элементу в ДЮСШ.

Понятно, что Марио на бумаге конкретнее и содержателен в атаке. Но в каком он сейчас состоянии?

Некоторые считают, что «Зенит» пригласил Фернандеса, прежде всего чтобы он не достался ЦСКА? Ну нет, в теории заговора я не верю. Питерцы вступили в переговоры с защитником только после того, как от него отказался ЦСКА! При случае обязательно поинтересуйтесь у самого Марио. Думаю, он вам все расскажет.

Со стороны «Зенита» все было корректно. Цап-царап – это не для Семака. Он следит за такими вещами. Он же сам провел много сезонов за ЦСКА, был капитаном.

Сергей Богданыч не способен пойти на такой криминал, такую хитрость. Это выше его моральных устоев. А у него есть моральные устои!« – сказал Орлов.

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов: 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
  • С «Зенитом» он заключил контракт по схеме «1+1».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио Орлов Геннадий
Комментарии (3)
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tushkanlz
1689638318
Да не нужен Фернандес «Зениту», был же уже даже итальянец для поправки здоровья перед пенсией, мало стало быть...компенсацию платить - для этого "мозги" и нужны.
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DemSerg
1689653588
Никаких устоев у семака нет. Как и у федотова. Двое тухлых людишек, один другого краше.
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eugen-han
1689657043
Зенит по сути ничего не теряет, когда будет очевидно, что Фернандес уже не заиграет никогда.
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