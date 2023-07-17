«Со стороны «Зенита» все было корректно, цап-царап – это не для Семака»: Орлов – о Фернандесе

Геннадий Орлов поделился мнением о переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Сегодня «Зенит» объявил о подписании Марио Фернандеса. Конечно, риск в этом переходе есть. Но в России почти никто из защитников не умеет играть головой.

Если Марио не утратил этого качества, «Зенит» получит определенное преимущество при угловых и стандартах. Он здорово выбирал позицию. Во всяком случае для укрепления защиты, для спокойствия сзади он нужен.

Все-таки, насколько я помню, Марио нечасто нарушал правила при отборе мяча. Все делал довольно чисто.

Выиграет ли он конкуренцию у Караваева? Может быть, Семак видит Фернандеса правым центральным защитником? С другой стороны, мы все помним его прекрасные проходы по флангу.

Караваев, конечно, скоростной парень, но как он перекладывает мяч с правой ноги на левую в атаке... А потом как запулит в небеса. Некоординирован. Ну не научили его этому элементу в ДЮСШ.

Понятно, что Марио на бумаге конкретнее и содержателен в атаке. Но в каком он сейчас состоянии?

Некоторые считают, что «Зенит» пригласил Фернандеса, прежде всего чтобы он не достался ЦСКА? Ну нет, в теории заговора я не верю. Питерцы вступили в переговоры с защитником только после того, как от него отказался ЦСКА! При случае обязательно поинтересуйтесь у самого Марио. Думаю, он вам все расскажет.

Со стороны «Зенита» все было корректно. Цап-царап – это не для Семака. Он следит за такими вещами. Он же сам провел много сезонов за ЦСКА, был капитаном.

Сергей Богданыч не способен пойти на такой криминал, такую хитрость. Это выше его моральных устоев. А у него есть моральные устои!« – сказал Орлов.