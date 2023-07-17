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    • Марио Фернандес рассказал о своем отношении к болельщикам ЦСКА

    Марио Фернандес рассказал о своем отношении к болельщикам ЦСКА

    Новичок «Зенита» Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

    Команды сыграют друг с другом в 7-м туре РПЛ. Встреча пройдет 3 сентября на «ВЭБ Арене».

    – В начале сентября «Зенит» сыграет в Москве с ЦСКА. Насколько сильно ждете этой встречи?

    – Всегда буду говорить, что я с большим уважением относился, отношусь и продолжу относиться к армейскому клубу. Я провел в нем очень много времени, у меня в ЦСКА остались очень хорошие друзья. Почему по возвращении в Россию не удалось вернуться именно в ЦСКА, вы уже знаете. Поэтому хочу еще раз поблагодарить «Зенит», который поверил в меня, в мой профессионализм. Теперь я здесь.

    И, конечно, матча с ЦСКА буду ждать с нетерпением. Но скажу еще раз. И к болельщикам армейского клуба, и к игрокам у меня всегда будет бесконечное уважение. В остальном – буду работать и помогать своей новой команде.

    • Фернандес выступал за ЦСКА 10 лет.
    • Болельщики московского клуба требуют убрать граффити с Марио с «ВЭБ Арены».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5674

      Питерский князь 1 час назад

      Даешь хет-трик Марио в матче с ЦСКА.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1023

      Riot Zero 2 часа назад

      А по итогу выйдет, что перед 7 туром Марио получит микро повреждение на тренировке или случится диарея или плохо с родственниками и надо лететь в Бразилию и т.д. и т.п.

      6
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      Рейтинг: +405

      vavilon69 > Riot Zero 1 час назад

      Это негласное соглашение между командами

      1
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