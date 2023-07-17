Марио Фернандес рассказал о своем отношении к болельщикам ЦСКА

Новичок «Зенита» Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

Команды сыграют друг с другом в 7-м туре РПЛ. Встреча пройдет 3 сентября на «ВЭБ Арене».

– В начале сентября «Зенит» сыграет в Москве с ЦСКА. Насколько сильно ждете этой встречи?

– Всегда буду говорить, что я с большим уважением относился, отношусь и продолжу относиться к армейскому клубу. Я провел в нем очень много времени, у меня в ЦСКА остались очень хорошие друзья. Почему по возвращении в Россию не удалось вернуться именно в ЦСКА, вы уже знаете. Поэтому хочу еще раз поблагодарить «Зенит», который поверил в меня, в мой профессионализм. Теперь я здесь.

И, конечно, матча с ЦСКА буду ждать с нетерпением. Но скажу еще раз. И к болельщикам армейского клуба, и к игрокам у меня всегда будет бесконечное уважение. В остальном – буду работать и помогать своей новой команде.