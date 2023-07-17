Марио Фернандес обратился к болельщикам «Зенита»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес выступил с обращением к петербургским болельщикам.

«Хочу поблагодарить всех и пообещать, что на меня всегда можно рассчитывать, что я буду показывать лучшее, на что способен, как на тренировках, так и в играх, чтобы с достоинством и честью защищать футболку «Зенита» и вести клуб к новым победам», – сказал Фернандес.