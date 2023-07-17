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    Марио Фернандес обратился к болельщикам «Зенита»

    Новичок «Зенита» Марио Фернандес выступил с обращением к петербургским болельщикам.

    «Хочу поблагодарить всех и пообещать, что на меня всегда можно рассчитывать, что я буду показывать лучшее, на что способен, как на тренировках, так и в играх, чтобы с достоинством и честью защищать футболку «Зенита» и вести клуб к новым победам», – сказал Фернандес.

    • Марио подписал с «Зенитом» контракт по схеме «1+1».
    • Он будет зарабатывать в петербургской команде 2,5 млн евро в год.
    • Натурализованный бразилец уже приступил к тренировкам.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5674

      Питерский князь 2 часа назад

      Значит, ты молокосос.
      Отменил Дзюбу и Быстрова!
      Малолетка, вот ты и попался!
      :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14836

      R_a_i_n 2 часа назад

      Лучшее на что он способен уже показал, предал можно в принципе так сказать родной клуб. В истории нашего футбола вообще не припомню похожих моментов...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5674

      Питерский князь > R_a_i_n 2 часа назад

      Сверху ответ тебе.
      И еще 1 ваш болванчик играет у нас.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14836

      R_a_i_n > Питерский князь 2 часа назад

      Ну смотри, Дзюба не играл преданно за нас 9 лет. Не клялся, что в РПЛ будет играть только за Спартак. До легенды как говорится не дорос. Неудачныый пример. Быстрова вы сами выжили, он пошел искать где лучше. Тоже пример не из лучших.

      3
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