Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Быстров назвал причину, по которой Марио Ферандес перешел в «Зенит»

    Быстров назвал причину, по которой Марио Ферандес перешел в «Зенит»

    Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал подписание Марио Фернандеса.

    – Сильно ли Марио достанется от фанатов ЦСКА?

    – Да фанаты ЦСКА должны быть благодарны Марио за проведенные годы в составе армейского клуба. Я не вижу в этом переходе ничего страшного. Наверно, ему осталось играть не так уж и много, он выбрал там, где ему лучше.

    • Фернандес перешел в «Зенит» на правах свободного агента.
    • Он уже тренируется вместе с петербуржцами.
    • Марио отыграл десять лет за ЦСКА.

    Новости по теме
    Уткин прошелся по Быстрову, который раскритиковал Кузяева за переход в «Гавр» 9
    «Пример Дзюбы ничему не научил?»: Быстров раскритиковал Кузяева за переход в Лигу 1 8
    Зарема – о поздравлении «Спартаком» Бакаева: «Странно поздравлять целователя стрелки, тогда для Дзюбы и Володьки должны найти добрые слова» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:35
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15541

      Алексей З 2 часа назад

      Он там не был, и не может знать где лучше.
      Вовочка называй всё своими именами , он выбрал где зп предложили больше, вот и всё.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      GermanVo 2 часа назад

      Крыса о крысе.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5280

      fakeid > GermanVo 1 час назад

      крыса недавно перешла в гей-клуб спортаг, да ещё и напрямую. гы-гы!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 