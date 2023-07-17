Быстров назвал причину, по которой Марио Ферандес перешел в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал подписание Марио Фернандеса.
– Сильно ли Марио достанется от фанатов ЦСКА?
– Да фанаты ЦСКА должны быть благодарны Марио за проведенные годы в составе армейского клуба. Я не вижу в этом переходе ничего страшного. Наверно, ему осталось играть не так уж и много, он выбрал там, где ему лучше.
- Фернандес перешел в «Зенит» на правах свободного агента.
- Он уже тренируется вместе с петербуржцами.
- Марио отыграл десять лет за ЦСКА.
Источник: «Матч ТВ»