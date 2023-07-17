Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Баста прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

17 июля 2023, 13:21
3

Российский музыкант и болельщик ЦСКА Василий Вакуленко (Баста) высказался о переходе Хесуса Медины в «Спартак».

«Я думаю, что Медина понимал, что будет после его перехода в «Спартак». Когда люди приходят в определенный клуб, то они должны принимать специфику взаимоотношений между другими командами.

Медина должен понимать, какую реакцию получит после ухода в стан принципиального соперника. Хесус это понимал, ему это объяснили. Он сто процентов получит порцию своего хейта!» – сказал Баста.

  • Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» за 6 миллионов евро + бонусы.
  • Парагваец ранее говорил, что не перейдет в «Спартак».

Еще по теме:
Экс-игрок «Спартака» сделал 1+1 в первых двух матчах за команду Абаскаля 1
Клуб Абаскаля объявил о подписании экс-игрока «Спартака»
Экс-спартаковец Медина нашел новый клуб 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Медина Хесус
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1689592197
Ой, да пердите в своих интернетах сколько хотите. Медина этого не увидит. Чтобы Медина вас услышал нужно прийти на стадион. А на стадион активные фанаты не ходят из-за бойкота Fan ID.
Ответить
Project Бабангида
1689593868
ай яй яй! вот ежиле кто из СКА в Ростов осмелится перейти....точно Баста )
Ответить
zigbert
1689595106
Разговор ни о чем. Такие переходы есть и будут.
Ответить
Главные новости
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
1
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
1
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
5
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
14
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
3
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
17
Все новости
Все новости
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
3
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
14
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
3
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
3
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
17
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
4
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
27
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
11
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
14
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+