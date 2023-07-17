Баста прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

Российский музыкант и болельщик ЦСКА Василий Вакуленко (Баста) высказался о переходе Хесуса Медины в «Спартак».

«Я думаю, что Медина понимал, что будет после его перехода в «Спартак». Когда люди приходят в определенный клуб, то они должны принимать специфику взаимоотношений между другими командами.

Медина должен понимать, какую реакцию получит после ухода в стан принципиального соперника. Хесус это понимал, ему это объяснили. Он сто процентов получит порцию своего хейта!» – сказал Баста.