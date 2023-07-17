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    Баста прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

    Российский музыкант и болельщик ЦСКА Василий Вакуленко (Баста) высказался о переходе Хесуса Медины в «Спартак».

    «Я думаю, что Медина понимал, что будет после его перехода в «Спартак». Когда люди приходят в определенный клуб, то они должны принимать специфику взаимоотношений между другими командами.

    Медина должен понимать, какую реакцию получит после ухода в стан принципиального соперника. Хесус это понимал, ему это объяснили. Он сто процентов получит порцию своего хейта!» – сказал Баста.

    • Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» за 6 миллионов евро + бонусы.
    • Парагваец ранее говорил, что не перейдет в «Спартак».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12326

      BRO_football 16 минут назад

      Ой, да пердите в своих интернетах сколько хотите. Медина этого не увидит. Чтобы Медина вас услышал нужно прийти на стадион. А на стадион активные фанаты не ходят из-за бойкота Fan ID.

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