Малком раскритиковал стиль игры ЦСКА

Нападающий «Зенита» Малком после матча за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) охарактеризовал стиль игры москвичей.

– Можно ли сказать, что ЦСКА – главный конкурент в следующем сезоне?

– По моему личному мнению, есть много команд, которые лучше, чем ЦСКА. Не думаю, что они наши главные конкуренты.

ЦСКА много играет на вторых мячах. Смотрел последние игры: они выбивают мяч и дальше стараются за него зацепиться. Поэтому не могу сказать, что они наши главные конкуренты. На мой взгляд, есть много команд, которые их превосходят.