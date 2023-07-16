Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Малком раскритиковал стиль игры ЦСКА

    Нападающий «Зенита» Малком после матча за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) охарактеризовал стиль игры москвичей.

    – Можно ли сказать, что ЦСКА – главный конкурент в следующем сезоне?

    – По моему личному мнению, есть много команд, которые лучше, чем ЦСКА. Не думаю, что они наши главные конкуренты.

    ЦСКА много играет на вторых мячах. Смотрел последние игры: они выбивают мяч и дальше стараются за него зацепиться. Поэтому не могу сказать, что они наши главные конкуренты. На мой взгляд, есть много команд, которые их превосходят.

    • ЦСКА не брал Суперкубок с 2018 года.
    • Москвичи не становились чемпионами с 2016 года.
    • Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после Суперкубка пожаловался на дефицит игроков.

    Новости по теме
    Бубнов назвал главную проблему «Зенита» на основании матча за Суперкубок 1
    Набабкин: «Аршавин сказал, что ЦСКА нужно усиление? Пусть протрет очки, они запотели!» 6
    Ветеран ЦСКА Чанов определил виновных в упущенном Суперкубке 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 