Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Ерохин: «Суперкубок показал, что «Зениту» в сезоне РПЛ не будет легко»

    Ерохин: «Суперкубок показал, что «Зениту» в сезоне РПЛ не будет легко»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итог матча за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

    • «Зенит» выиграл 8-й Суперкубок – это рекорд.
    • Для Сергея Семака это 4-й Суперкубок – это тренерский рекорд.
    • Игра с ЦСКА прошла в Казани.

    «По матчу за Суперкубок с ЦСКА можно понять, что в новом сезоне «Зениту» легко точно не будет. Было очень важно удачно начать новый сезон. Как начнeшь год, так его и проведeшь.

    Мы выиграли Суперкубок: надеюсь, дальше продолжим в том же духе. Побеждать никогда не надоест!» – сказал игрок.

    Новости по теме
    Медведев пил шампанское из горла после победы в Суперкубке 1
    Малком раскритиковал стиль игры ЦСКА
    Бубнов назвал главную проблему «Зенита» на основании матча за Суперкубок 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:38
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18610

      paracetamol 40 минут назад

      Игроки разбегаются, связи восстановят и всех побьют. Даже тех, кто как лошади, весь матч сидят в своей штрафной и отбивают мяч куда попало!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5012

      Эном айс 1 час назад

      Легко не будет?
      Будет тяжело. Центр поля после ухода Кузи и ЛЕДНЕВа пришёл в негожесть.
      Бестолковые хомяки впереди даже не видят (по привычке)) , кто и что им отдаёт..
      Суматоха, беспредел. .коллапс)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 