Ерохин: «Суперкубок показал, что «Зениту» в сезоне РПЛ не будет легко»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итог матча за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

«Зенит» выиграл 8-й Суперкубок – это рекорд.

Для Сергея Семака это 4-й Суперкубок – это тренерский рекорд.

Игра с ЦСКА прошла в Казани.

«По матчу за Суперкубок с ЦСКА можно понять, что в новом сезоне «Зениту» легко точно не будет. Было очень важно удачно начать новый сезон. Как начнeшь год, так его и проведeшь.

Мы выиграли Суперкубок: надеюсь, дальше продолжим в том же духе. Побеждать никогда не надоест!» – сказал игрок.