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  • Экс-массажист «Атлетико Минейро» рассказал, как помогал Роналдиньо избавляться от похмелья

Экс-массажист «Атлетико Минейро» рассказал, как помогал Роналдиньо избавляться от похмелья

15 июля 2023, 18:57
1

Бывший массажист «Атлетико Минейро» Бельмиро де Оливейра рассказал, что у Роналдиньо во время выступления за клуб были похмельные состояния.

«Только я входил в его комнату. Он просил что-нибудь поесть, потому что не спускался к завтраку. Когда тренировка заканчивалась, Роналдиньо поднимался в комнату, делал себе массаж и уходил. В общении он был очень приятным парнем», – цитирует де Оливейру «Матч ТВ» со ссылкой на бразильское издание Itatiaia.

  • Массажист проработал в клубе из Белу-Оризонти 55 лет.
  • Роналдиньо был в команде в 2012-2014 годах.
  • Бразилец в 2005 году получил «Золотой мяч».

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Источник: «Матч ТВ»
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Роналдиньо
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Иван Петров 1986
1689438393
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