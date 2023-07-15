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    • Экс-массажист «Атлетико Минейро» рассказал, как помогал Роналдиньо избавляться от похмелья

    Экс-массажист «Атлетико Минейро» рассказал, как помогал Роналдиньо избавляться от похмелья

    Бывший массажист «Атлетико Минейро» Бельмиро де Оливейра рассказал, что у Роналдиньо во время выступления за клуб были похмельные состояния.

    «Только я входил в его комнату. Он просил что-нибудь поесть, потому что не спускался к завтраку. Когда тренировка заканчивалась, Роналдиньо поднимался в комнату, делал себе массаж и уходил. В общении он был очень приятным парнем», – цитирует де Оливейру «Матч ТВ» со ссылкой на бразильское издание Itatiaia.

    • Массажист проработал в клубе из Белу-Оризонти 55 лет.
    • Роналдиньо был в команде в 2012-2014 годах.
    • Бразилец в 2005 году получил «Золотой мяч».

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    Источник: «Матч ТВ»

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