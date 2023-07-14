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    • Ари рассказал о мечте, связанной со сборными России и Бразилии

    Ари рассказал о мечте, связанной со сборными России и Бразилии

    Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари мечтает об участии в матче между сборными России и Бразилии.

    «Если получится организовать матч сборных России и Бразилии, то это будет просто превосходно! Бразильские футболисты очень качественные, много молодежи, а российским ребятам нужно играть с такими сильными соперниками.

    Такие матчи, да и еще и с пентакампеонами, нужны, чтобы показать уровень российских футболистов, насколько они слабы во многих компонентах, где они остановились. Для каждого спортсмена это скажется только положительно.

    Для меня мечта принять участие в этой товарищеской игре и сыграть по тайму за Бразилию и Россию! Да это было бы супер, брат!

    Если такие варианты будут, то моя мечта как футболиста наконец-то сбудется. Каждый игрок хочет играть за свою сборную, а я – за две: за бразильцев и за русских», – сказал Ари.

    • Форвард получил гражданство РФ в 2018 году.
    • В его активе 2 матча за сборную России.
    • Ари выступал в РПЛ с 2010 по 2021 год.

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    Источник: Sport24

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