Ари рассказал о мечте, связанной со сборными России и Бразилии

Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари мечтает об участии в матче между сборными России и Бразилии.

«Если получится организовать матч сборных России и Бразилии, то это будет просто превосходно! Бразильские футболисты очень качественные, много молодежи, а российским ребятам нужно играть с такими сильными соперниками.

Такие матчи, да и еще и с пентакампеонами, нужны, чтобы показать уровень российских футболистов, насколько они слабы во многих компонентах, где они остановились. Для каждого спортсмена это скажется только положительно.

Для меня мечта принять участие в этой товарищеской игре и сыграть по тайму за Бразилию и Россию! Да это было бы супер, брат!

Если такие варианты будут, то моя мечта как футболиста наконец-то сбудется. Каждый игрок хочет играть за свою сборную, а я – за две: за бразильцев и за русских», – сказал Ари.