Ари рассказал о мечте, связанной со сборными России и Бразилии

Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари мечтает об участии в матче между сборными России и Бразилии.
«Если получится организовать матч сборных России и Бразилии, то это будет просто превосходно! Бразильские футболисты очень качественные, много молодежи, а российским ребятам нужно играть с такими сильными соперниками.
Такие матчи, да и еще и с пентакампеонами, нужны, чтобы показать уровень российских футболистов, насколько они слабы во многих компонентах, где они остановились. Для каждого спортсмена это скажется только положительно.
Для меня мечта принять участие в этой товарищеской игре и сыграть по тайму за Бразилию и Россию! Да это было бы супер, брат!
Если такие варианты будут, то моя мечта как футболиста наконец-то сбудется. Каждый игрок хочет играть за свою сборную, а я – за две: за бразильцев и за русских», – сказал Ари.
- Форвард получил гражданство РФ в 2018 году.
- В его активе 2 матча за сборную России.
- Ари выступал в РПЛ с 2010 по 2021 год.