Президент «Урала»: «Побороться за топ-10 РПЛ? А зачем?»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о задачах команды на сезон-2023/24.
– У нас одна задача – выигрывать в каждом матче, показывать хорошую игру, нравиться болельщикам. Конкретных задач мы не ставим.
– А какие-то места? Может, побороться за топ-10 впервые с 2019 года?
– А зачем? Есть одно место – первое и два последних, которые вылетают. Остальные не так интересны.
Самое главное, чтобы мы показывали хорошую игру и нравились болельщикам.
- В прошлом сезоне «Урал» финишировал на 11-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 36 очков в 30 турах чемпионата.
- 22 июля «Урал» стартует в новом розыгрыше Премьер-лиги домашнем матчем с ЦСКА.
Источник: «РБ Спорт»