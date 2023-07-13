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    Президент «Урала»: «Побороться за топ-10 РПЛ? А зачем?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о задачах команды на сезон-2023/24.

    – У нас одна задача – выигрывать в каждом матче, показывать хорошую игру, нравиться болельщикам. Конкретных задач мы не ставим.

    – А какие-то места? Может, побороться за топ-10 впервые с 2019 года?

    – А зачем? Есть одно место – первое и два последних, которые вылетают. Остальные не так интересны.

    Самое главное, чтобы мы показывали хорошую игру и нравились болельщикам.

    • В прошлом сезоне «Урал» финишировал на 11-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 36 очков в 30 турах чемпионата.
    • 22 июля «Урал» стартует в новом розыгрыше Премьер-лиги домашнем матчем с ЦСКА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.07.2023 23:32
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