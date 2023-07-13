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Президент «Урала»: «Побороться за топ-10 РПЛ? А зачем?»

13 июля 2023, 23:32
6

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о задачах команды на сезон-2023/24.

– У нас одна задача – выигрывать в каждом матче, показывать хорошую игру, нравиться болельщикам. Конкретных задач мы не ставим.

– А какие-то места? Может, побороться за топ-10 впервые с 2019 года?

– А зачем? Есть одно место – первое и два последних, которые вылетают. Остальные не так интересны.

Самое главное, чтобы мы показывали хорошую игру и нравились болельщикам.

  • В прошлом сезоне «Урал» финишировал на 11-м месте в РПЛ.
  • Команда набрала 36 очков в 30 турах чемпионата.
  • 22 июля «Урал» стартует в новом розыгрыше Премьер-лиги домашнем матчем с ЦСКА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (6)
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serglider
1689284440
Старожилам Урала наверное обидно, кучу лет в футболе - ноль трофеев! Вот была Тосно, без года неделю существовала, а взяли Кубок России))) Будет, что вспомнить))) А тут клуб с историей, все болтается как дерьмо в прорубе)))
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spam2009
1689308053
Нуа правильно зачем? Лучше бимжарикам пару каток слить с крупым счетом- и СПБЧСВ поднять и на счет кругленьгую сумму..., точнее в карман
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Дядя Серёжа
1689310293
А по моему так скучно. Ну хотябы деньгами стимулировать занятое место, попадание в тройку в своём амлуа, бомбардиры и т.п. А то как-то дворовой футбол.
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odessakmv
1689322983
лучше играть на конторы и продавать матчи
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paracetamol
1689324019
А зачем? Бабло капает, а болельщики? Да ... с ими, копейки!
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