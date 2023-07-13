Президент «Урала»: «Побороться за топ-10 РПЛ? А зачем?»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о задачах команды на сезон-2023/24.

– У нас одна задача – выигрывать в каждом матче, показывать хорошую игру, нравиться болельщикам. Конкретных задач мы не ставим.

– А какие-то места? Может, побороться за топ-10 впервые с 2019 года?

– А зачем? Есть одно место – первое и два последних, которые вылетают. Остальные не так интересны.

Самое главное, чтобы мы показывали хорошую игру и нравились болельщикам.