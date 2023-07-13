Кафанов: «Губерниев хотел уничтожить Карпина, но ничего не вышло»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов охарактеризовал Валерия Карпина.

– Вообще Карпин – он какой?

– После неудачной игры все анализирует – а потом забывает переживания и идет дальше. Прет как танк.

От него всегда исходит уверенность, и это передается игрокам. Даже если что-то не получается – не унывает, всегда уверен в себе. Думаю, это у Георгича осталось еще с карьеры игрока.

Большое впечатление произвело его интервью Губерниеву, когда Георгич только стал тренером сборной. Дмитрий хотел Карпина уничтожить. Как он это делает – все хорошо знают. Но ничего не вышло.

Вратарский цех «Ростова» написал Георгичу, что они им гордятся!