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    • Кафанов: «Губерниев хотел уничтожить Карпина, но ничего не вышло»

    Кафанов: «Губерниев хотел уничтожить Карпина, но ничего не вышло»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов охарактеризовал Валерия Карпина.

    – Вообще Карпин – он какой?

    – После неудачной игры все анализирует – а потом забывает переживания и идет дальше. Прет как танк.

    От него всегда исходит уверенность, и это передается игрокам. Даже если что-то не получается – не унывает, всегда уверен в себе. Думаю, это у Георгича осталось еще с карьеры игрока.

    Большое впечатление произвело его интервью Губерниеву, когда Георгич только стал тренером сборной. Дмитрий хотел Карпина уничтожить. Как он это делает – все хорошо знают. Но ничего не вышло.

    Вратарский цех «Ростова» написал Георгичу, что они им гордятся!

    • Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года.
    • «Ростов» финишировал на 4-м месте в прошлом сезоне РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1304

      Sky Spartak 25 минут назад

      губерниев стал ч.ом.
      Не понимая ничего в футболе...ищет какие то интриги...
      сразу переключаю его...мерзкий тип...

      1
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      Рейтинг: +1298

      SLADE2019 35 минут назад

      И каким еще образом, если не откровенным подхалимажем, он смог бы начальника охарактеризовать. Вон, даже интервью вспомнил. Даже в спорте такая беда.

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