Кафанов: «Губерниев хотел уничтожить Карпина, но ничего не вышло»

губерниев стал ч.ом.
Не понимая ничего в футболе...ищет какие то интриги...
сразу переключаю его...мерзкий тип...
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов охарактеризовал Валерия Карпина.
– Вообще Карпин – он какой?
– После неудачной игры все анализирует – а потом забывает переживания и идет дальше. Прет как танк.
От него всегда исходит уверенность, и это передается игрокам. Даже если что-то не получается – не унывает, всегда уверен в себе. Думаю, это у Георгича осталось еще с карьеры игрока.
Большое впечатление произвело его интервью Губерниеву, когда Георгич только стал тренером сборной. Дмитрий хотел Карпина уничтожить. Как он это делает – все хорошо знают. Но ничего не вышло.
Вратарский цех «Ростова» написал Георгичу, что они им гордятся!
- Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года.
- «Ростов» финишировал на 4-м месте в прошлом сезоне РПЛ.