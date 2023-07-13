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  • Кафанов: «Губерниев хотел уничтожить Карпина, но ничего не вышло»

Кафанов: «Губерниев хотел уничтожить Карпина, но ничего не вышло»

13 июля 2023, 11:59
6

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов охарактеризовал Валерия Карпина.

– Вообще Карпин – он какой?

– После неудачной игры все анализирует – а потом забывает переживания и идет дальше. Прет как танк.

От него всегда исходит уверенность, и это передается игрокам. Даже если что-то не получается – не унывает, всегда уверен в себе. Думаю, это у Георгича осталось еще с карьеры игрока.

Большое впечатление произвело его интервью Губерниеву, когда Георгич только стал тренером сборной. Дмитрий хотел Карпина уничтожить. Как он это делает – все хорошо знают. Но ничего не вышло.

Вратарский цех «Ростова» написал Георгичу, что они им гордятся!

  • Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года.
  • «Ростов» финишировал на 4-м месте в прошлом сезоне РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий Кафанов Виталий Губерниев Дмитрий
Комментарии (6)
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SLADE2019
1689239509
И каким еще образом, если не откровенным подхалимажем, он смог бы начальника охарактеризовать. Вон, даже интервью вспомнил. Даже в спорте такая беда.
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Sky Spartak
1689240142
губерниев стал ч.ом. Не понимая ничего в футболе...ищет какие то интриги... сразу переключаю его...мерзкий тип...
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koli4ka
1689241690
даже такой
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mihail200606
1689251109
Пусть губерниев греблю свою только комментирует..тогда его видеть никто не будет..))
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