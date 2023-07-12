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    Ари назвал лучшего тренера в карьере – это россиянин

    Бывший форвард клубов РПЛ Ари выделил лучшего тренера в карьере.

    «Лучший тренер, с которым я работал? Да блин, это очевидно – Юрий Палыч Семин! Это очень хороший специалист, он спец по тому, как замотивировать футболиста, дает каждому футболисту свободу во время игры и тренировок.

    Палыч – он как папа, очень опытный мужик. Постоянно общался с нами, спрашивал нас. Да, у него много требований, но Семин именно тот тренер, кто может выстроить систему в клубе. Удивлен, почему он сейчас не работает», – сказал бразилец.

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    Источник: Sport24

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