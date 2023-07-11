Шалимов назвал игрока «Спартака», который прочно сядет на скамейку с приходом Медины

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Медина? Понятно, что это за футболист. Пока не могу сказать, где он будет играть, потому что за весну Абаскаль поменял много схем. Предположу, что при схеме с двумя форвардами парагваец будет как «десятка», а если с одним, то справа.

Пока сделка выглядит более понятной для ЦСКА – когда клуб берет игрока бесплатно, а продает за 7 миллионов, это хорошо. Деньги решают все, и позиция «мы не отпустим, потому что это «Спартак», выглядела бы смешно. На мой взгляд, у ЦСКА есть Обляков, который ничуть не хуже.

Что касается «Спартака», то есть опасения, что прочно сядет Зиньковский. Его позиция – слева, но там Промес, Антон выходил справа, но теперь тут Медина, плюс есть Мозес», – сказал Шалимов.