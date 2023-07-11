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    • Шалимов назвал игрока «Спартака», который прочно сядет на скамейку с приходом Медины

    Шалимов назвал игрока «Спартака», который прочно сядет на скамейку с приходом Медины

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

    «Медина? Понятно, что это за футболист. Пока не могу сказать, где он будет играть, потому что за весну Абаскаль поменял много схем. Предположу, что при схеме с двумя форвардами парагваец будет как «десятка», а если с одним, то справа.

    Пока сделка выглядит более понятной для ЦСКА – когда клуб берет игрока бесплатно, а продает за 7 миллионов, это хорошо. Деньги решают все, и позиция «мы не отпустим, потому что это «Спартак», выглядела бы смешно. На мой взгляд, у ЦСКА есть Обляков, который ничуть не хуже.

    Что касается «Спартака», то есть опасения, что прочно сядет Зиньковский. Его позиция – слева, но там Промес, Антон выходил справа, но теперь тут Медина, плюс есть Мозес», – сказал Шалимов.

    • Зиньковский в «Спартаке» с 2022 года.
    • В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 37 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +15442

      Алексей З 1 час назад

      Зиньковского можно продать, не велика потеря. За весь год провести на хорошем уровне 2-3 матча , не для этого покупали.
      Следущим Игнатов "полетит", вечно подающий надежды.
      Жду когда и крайних беков менять начнут, вот где главная засада.

      0
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      Рейтинг: +101901

      zigbert 1 час назад

      Абаскалю придется поломать голову над этим вопросом но это все же лучше чем отсутствие полноценной замены на ту или иную позицию. Тот же Медина может поменять свое местоположение. Наверное его и брали с учетом всех возможных изменений.

      1
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      Рейтинг: +14657

      R_a_i_n 2 часа назад

      Я бы Зобнина усадил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5977

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Будут стараться однако....

      2
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      Рейтинг: +6400

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 51 минуту назад

      хотелось бы

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      Рейтинг: +18908

      NewLife 2 часа назад

      Чем Медина лучше Зньковского и Игнатова - только болтовней "экспертов" вроде Шалимова)

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      Рейтинг: +5204

      fakeid > NewLife 2 часа назад

      деньги-то немалые уплочены, вряд ли он будет полировать лавку.

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      Рейтинг: +15442

      Алексей З > NewLife 1 час назад

      Вот и посмотрим , сравним.
      На И и З в прошлом сезоне насмотрелись отплевались.

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      Рейтинг: +676

      eugen-han 3 часа назад

      Будут играть по очереди в двух параллельных турнирах, в которых игр предостаточно и ротация состава неизбежна.

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      Рейтинг: +2300

      ScarlettOgusania 3 часа назад

      скорее, Игнатов "прочнее" присядет на лавку, чем Зина)

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