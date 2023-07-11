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  • Шалимов назвал игрока «Спартака», который прочно сядет на скамейку с приходом Медины

Шалимов назвал игрока «Спартака», который прочно сядет на скамейку с приходом Медины

11 июля 2023, 12:26
12

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Медина? Понятно, что это за футболист. Пока не могу сказать, где он будет играть, потому что за весну Абаскаль поменял много схем. Предположу, что при схеме с двумя форвардами парагваец будет как «десятка», а если с одним, то справа.

Пока сделка выглядит более понятной для ЦСКА – когда клуб берет игрока бесплатно, а продает за 7 миллионов, это хорошо. Деньги решают все, и позиция «мы не отпустим, потому что это «Спартак», выглядела бы смешно. На мой взгляд, у ЦСКА есть Обляков, который ничуть не хуже.

Что касается «Спартака», то есть опасения, что прочно сядет Зиньковский. Его позиция – слева, но там Промес, Антон выходил справа, но теперь тут Медина, плюс есть Мозес», – сказал Шалимов.

  • Зиньковский в «Спартаке» с 2022 года.
  • В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 37 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон Медина Хесус Шалимов Игорь
Комментарии (12)
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ScarlettOgusania
1689067780
скорее, Игнатов "прочнее" присядет на лавку, чем Зина)
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eugen-han
1689067855
Будут играть по очереди в двух параллельных турнирах, в которых игр предостаточно и ротация состава неизбежна.
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NewLife
1689069486
Чем Медина лучше Зньковского и Игнатова - только болтовней "экспертов" вроде Шалимова)
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Дядя Серёжа
1689069546
Будут стараться однако....
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R_a_i_n
1689070637
Я бы Зобнина усадил.
Ответить
zigbert
1689073308
Абаскалю придется поломать голову над этим вопросом но это все же лучше чем отсутствие полноценной замены на ту или иную позицию. Тот же Медина может поменять свое местоположение. Наверное его и брали с учетом всех возможных изменений.
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alefreddy
1689082183
Игнатова в аренду отдадут скорее и Зобнин на скамейку с большой ЗП
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Эном айс
1689084081
В кои веки интересно читать.. Спартаковская планёрка. И умные люди ведь.. Пока никто не прибежал..(
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Марк Аврелий!
1689085695
Абаскаль заявляет, что Спартак искал левоногого футболиста, а Шалимов "ставит" его справа!
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FCSpartakM
1689088033
Да коуч уже сто раз сказал, что его берут в центр. Смысл покупать за одно трансферное двух игроков на одну позицию . А зиньковсикий и так будет игроком ротации, потому что слева промес будет неприкасаем, а справа есть новичок + Мозес.
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