Глушаков объяснил, почему Медина перешел в «Спартак», а Фернандес – в «Зенит»

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал переход экс-игроков ЦСКА Хесуса Медины и Марио Фернандеса в «Спартак» и «Зенит».

– Переход Медины в «Спартак» и Фернандеса в «Зенит» болельщики воспринимают как удар ножом в спину?

– Думаю, есть такое. Человек отыграл, неплохо проявил себя, забивал голы, но такова жизнь футболиста. Не всегда все зависит от него. Бывают такие обстоятельства, когда клуб хочет новый вектор развития. Игрок бывает заложником ситуации, не надо всегда на него все шишки скидывать.

Мало футболистов в России и мире, которые играют в одном клубе. Акинфеев и Шунин, все остальные переходят из клуба в клуб.

Да, принципиальные соперники, но никто не знает, правильный ли выбор сделал человек. Бакаев перешел в «Зенит» и не так ярко играет, так же может и Медина не так ярко играть. Время покажет.

Даже не знаю, куда они его поставят. У «Спартака» хороший подбор футболистов впереди, если Промес слева, он будет правее играть. Хорошая может быть связка.

Зная атмосферу клуба «Спартак», не каждый футболист может там заиграть. Давит психологически. Многие футболисты приходили, которые играли ярко, но в «Спартаке» не справлялись.