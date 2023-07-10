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    Медина попрощался с болельщиками ЦСКА

    Хесус Медина перед уходом в «Спартак» обратился к болельщикам ЦСКА.

    «Уважаемые болельщики! Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне и нашему клубу на протяжении всего моего пребывания в ЦСКА.

    В прошедшем непростом сезоне мы вместе с вами завоевали серебряные медали в чемпионате и Кубок России. Но для меня настало время что-то поменять.

    Я обратился к руководству клуба с просьбой отпустить меня и очень благодарен им, что они пошли мне навстречу. Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор.

    Я отдавал все силы и всего себя в матчах за ЦСКА, и всегда буду ценить и вспоминать с теплотой этот период. Еще раз спасибо всем за поддержку!» – сказал парагваец.

    • Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
    • Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.
    • «Спартак» заплатил за полузащитника 6 миллионов евро + бонусы.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 20:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4875

      Бомбардиръ 34 минуты назад

      Скатертью дорога.

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14676

      Skull_Boy 34 минуты назад

      Через сезон ты будешь молить чтобы свалить из Спартака

      1
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