Медина попрощался с болельщиками ЦСКА

Хесус Медина перед уходом в «Спартак» обратился к болельщикам ЦСКА.

«Уважаемые болельщики! Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне и нашему клубу на протяжении всего моего пребывания в ЦСКА.

В прошедшем непростом сезоне мы вместе с вами завоевали серебряные медали в чемпионате и Кубок России. Но для меня настало время что-то поменять.

Я обратился к руководству клуба с просьбой отпустить меня и очень благодарен им, что они пошли мне навстречу. Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор.

Я отдавал все силы и всего себя в матчах за ЦСКА, и всегда буду ценить и вспоминать с теплотой этот период. Еще раз спасибо всем за поддержку!» – сказал парагваец.