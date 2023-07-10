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Медина попрощался с болельщиками ЦСКА

10 июля 2023, 20:56
2

Хесус Медина перед уходом в «Спартак» обратился к болельщикам ЦСКА.

«Уважаемые болельщики! Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне и нашему клубу на протяжении всего моего пребывания в ЦСКА.

В прошедшем непростом сезоне мы вместе с вами завоевали серебряные медали в чемпионате и Кубок России. Но для меня настало время что-то поменять.

Я обратился к руководству клуба с просьбой отпустить меня и очень благодарен им, что они пошли мне навстречу. Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор.

Я отдавал все силы и всего себя в матчах за ЦСКА, и всегда буду ценить и вспоминать с теплотой этот период. Еще раз спасибо всем за поддержку!» – сказал парагваец.

  • Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
  • Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.
  • «Спартак» заплатил за полузащитника 6 миллионов евро + бонусы.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Медина Хесус
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1689012289
Через сезон ты будешь молить чтобы свалить из Спартака
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Napaleon Banapart
1689014993
Да примите как должное. Ему семью кормить. У него семеро по лавкам. . Он тащит сейчас всех родственников до седьмого колена и правильно делает. Кто предлагает нормальные условия с тем и контракт подписывать. СЕМЬЯ на первом месте.
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