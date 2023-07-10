Медина попрощался с болельщиками ЦСКА

Хесус Медина перед уходом в «Спартак» обратился к болельщикам ЦСКА.
«Уважаемые болельщики! Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы оказывали мне и нашему клубу на протяжении всего моего пребывания в ЦСКА.
В прошедшем непростом сезоне мы вместе с вами завоевали серебряные медали в чемпионате и Кубок России. Но для меня настало время что-то поменять.
Я обратился к руководству клуба с просьбой отпустить меня и очень благодарен им, что они пошли мне навстречу. Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор.
Я отдавал все силы и всего себя в матчах за ЦСКА, и всегда буду ценить и вспоминать с теплотой этот период. Еще раз спасибо всем за поддержку!» – сказал парагваец.
- Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
- Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.
- «Спартак» заплатил за полузащитника 6 миллионов евро + бонусы.