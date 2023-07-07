Фанаты «Херенвена» устроили скандал: они увидели на новой форме российский триколор

В четверг, 6 июля, голландский клуб «Херенвен» презентовал новую форму.

Болельщики команды обрушились с критикой на клуб, увидев на рукавах футболок российский триколор.

Новая форма вдохновлена гостевым комплектом «Херенвена» в сезоне‑1993/94, но фанатов отсылки к истории не убедили.

В соцсетях они стали постить фотографии президента России Владимира Путина, шаржи на Иосифа Сталина. Были даже такие, кто предположил, что это хитрый план, чтобы ЦСКА рассчитался за трансфер Чидеры Эджуке.

Клуб пока не отреагировал на недовольство болельщиков. Как Вы считаете, будет ли изменена форма?

Фото: твиттер «Херенвена»