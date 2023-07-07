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  • Фанаты «Херенвена» устроили скандал: они увидели на новой форме российский триколор

Фанаты «Херенвена» устроили скандал: они увидели на новой форме российский триколор

7 июля 2023, 00:39
21

В четверг, 6 июля, голландский клуб «Херенвен» презентовал новую форму.

Болельщики команды обрушились с критикой на клуб, увидев на рукавах футболок российский триколор.

Новая форма вдохновлена гостевым комплектом «Херенвена» в сезоне‑1993/94, но фанатов отсылки к истории не убедили.

В соцсетях они стали постить фотографии президента России Владимира Путина, шаржи на Иосифа Сталина. Были даже такие, кто предположил, что это хитрый план, чтобы ЦСКА рассчитался за трансфер Чидеры Эджуке.

Клуб пока не отреагировал на недовольство болельщиков. Как Вы считаете, будет ли изменена форма?

Фото: твиттер «Херенвена»

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Источник: «Бомбардир»
Голландия. Эредивизие Херенвен
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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BAIv
1688679832
член им на трусы, будут счастливы!
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MaxRnD
1688697701
Надо не истерики закатывать, а привыкать к новой реальности
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GermanVo
1688702257
Очень даже красиво. Оставляйте!
Ответить
acor94
1688705742
Да это нормально, первое время из отечественных магазинов убирали все товары желто-синего цвета. Так что ничего нового.
Ответить
АртурZaСМ
1688706232
Ржу не могу в условиях всеобщего россияненавистничества умудриться зах.ярить вот это ))))
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A-61
1688706968
нада еще чтобы Франция цветовую гамму своего флага поменяла!
Ответить
acor94
1688708947
Считаю, надо через впн зайти в твиттер и в комментариях поддержать Херенвен!
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alefreddy
1688713805
ЛГБТ сообщество у них критикой занялось
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m40
1688748242
Сталин и триколор?
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Алекс636363
1688803891
фарм-клуб одного из российских) мы повсюду)
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