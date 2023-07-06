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    • Мостовой – о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Новость убила наповал. Как же честь и совесть?»

    Мостовой – о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Новость убила наповал. Как же честь и совесть?»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Вообще не понимаю, для чего «Зениту» Марио Фернандес. Три-четыре дня назад обсуждали его возможное возвращение в ЦСКА. Этого я тоже не понимал, с учeтом того, когда он уехал.

    За один день решил уехать из ЦСКА – это непонятно. Прошeл год, непонятно, где он был. Играл он или не играл. Сейчас снова вспыхнуло – Марио возвращается. Я говорил, что вряд ли в ЦСКА, так как у них есть два-три игрока на эту позицию.

    Конечно, из-за уважения к нему можно было его вернуть. Но новость о том, что Марио едет в «Зенит», убила наповал. Я этого вообще не понимаю. Когда ты не играешь в еврокубках, то чемпионат можно выигрывать, сами понимаете как.

    Если бы была возможность у «Зенита» выпустить 11 иностранцев на поле, то играло бы 11 иностранцев. У Марио российский паспорт. Если выбирать между Марио и Караваевым, то, конечно, Марио.

    «Зенит» предложил больше денег Марио, чем ЦСКА? А как же флаг, честь и совесть? Он же говорил, что вернeтся только в ЦСКА! Сейчас кипиш будет приличный. И это правильно!» – сказал Мостовой.

    • Сообщалось, что «Зенит» заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1088

      Krics 41 минуту назад

      Чемпионат мира в США вспомни,о чести заговорил туда,ихмо.

      0
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      Рейтинг: +17715

      Garrincha58 3 часа назад

      "ум честь и совесть" умных сейчас очень мало честных ещё меньше и пора уже забыть о совести эпоха такая

      0
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      Рейтинг: +47

      valsbaston > Garrincha58 2 часа назад

      эпоха такая===Точно.Вот раньше было в советские времена про КПСС---Партия ум честь и совесть нашей эпохи.... Партии нонче нет, стало быть нету в этой эпохе ума чести и совести...Вот оно чо товарищ Garrincha58

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      Рейтинг: +3404

      шахта Заполярная 4 часа назад

      дюба, бакаев, фернандес - честь, совесть, не неслыхали

      0
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      Рейтинг: +4380

      Иван Петров 1986 4 часа назад

      Какая совесть? Про совесть в рассеи уже давно никто не вспоминает.

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