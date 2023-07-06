Мостовой – о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Новость убила наповал. Как же честь и совесть?»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

«Вообще не понимаю, для чего «Зениту» Марио Фернандес. Три-четыре дня назад обсуждали его возможное возвращение в ЦСКА. Этого я тоже не понимал, с учeтом того, когда он уехал.

За один день решил уехать из ЦСКА – это непонятно. Прошeл год, непонятно, где он был. Играл он или не играл. Сейчас снова вспыхнуло – Марио возвращается. Я говорил, что вряд ли в ЦСКА, так как у них есть два-три игрока на эту позицию.

Конечно, из-за уважения к нему можно было его вернуть. Но новость о том, что Марио едет в «Зенит», убила наповал. Я этого вообще не понимаю. Когда ты не играешь в еврокубках, то чемпионат можно выигрывать, сами понимаете как.

Если бы была возможность у «Зенита» выпустить 11 иностранцев на поле, то играло бы 11 иностранцев. У Марио российский паспорт. Если выбирать между Марио и Караваевым, то, конечно, Марио.

«Зенит» предложил больше денег Марио, чем ЦСКА? А как же флаг, честь и совесть? Он же говорил, что вернeтся только в ЦСКА! Сейчас кипиш будет приличный. И это правильно!» – сказал Мостовой.