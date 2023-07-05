Мухин рассказал, почему сменил «Локо» на ЦСКА в 2021 году

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин раскрыл детали ухода из «Локомотива» в 2021 году.

– В последствии сообщалось, что генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко предлагал вам продлить контракт с клубом в обход агента Вадима Шпинева, но вы на это не пошли.

– Немного не так. Общение с генеральным директором было, прозвучали определенные условия, я попросил все переговоры вести через агента. На этом история с их стороны закончилась, вскоре перешел в ЦСКА.

– Осталось неприятное чувство от того, что стали не нужны «Локомотиву», где у вас получалось?

– Самому «Локомотиву» и тренеру Марко Николичу, может, и был нужен. А вот менеджменту клуба, получается, не очень.