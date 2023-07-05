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    Мухин рассказал, почему сменил «Локо» на ЦСКА в 2021 году

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин раскрыл детали ухода из «Локомотива» в 2021 году.

    – В последствии сообщалось, что генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко предлагал вам продлить контракт с клубом в обход агента Вадима Шпинева, но вы на это не пошли.

    – Немного не так. Общение с генеральным директором было, прозвучали определенные условия, я попросил все переговоры вести через агента. На этом история с их стороны закончилась, вскоре перешел в ЦСКА.

    – Осталось неприятное чувство от того, что стали не нужны «Локомотиву», где у вас получалось?

    – Самому «Локомотиву» и тренеру Марко Николичу, может, и был нужен. А вот менеджменту клуба, получается, не очень.

    • 21-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.
    • ЦСКА купил Мухина в 2021 году у «Локомотива» за 170 тысяч евро.
    • Максим – 2-кратный обладатель Кубка России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.07.2023 22:09
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