«Динамо» проявило интерес к Мухину из ЦСКА

«Динамо» заинтересовалось кандидатурой полузащитника ЦСКА Максима Мухина. Клубы обсудили финансовую сторону возможной сделки.
«Запросы ЦСКА весьма серьезные, они не соответствуют ожиданиям бело-голубых, так что игрок не является приоритетной целью для клуба – переговоры в настоящий момент не ведутся. «Динамо» может вернуться к кандидатуре Мухина позднее», – написал источник.
- 21-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.
- ЦСКА купил Мухина в 2021 году у «Локомотива» за 170 тысяч евро.
- Максим – 2-кратный обладатель Кубка России.
Источник: «Спорт-Экспресс»