«Динамо» проявило интерес к Мухину из ЦСКА

«Динамо» заинтересовалось кандидатурой полузащитника ЦСКА Максима Мухина. Клубы обсудили финансовую сторону возможной сделки.

«Запросы ЦСКА весьма серьезные, они не соответствуют ожиданиям бело-голубых, так что игрок не является приоритетной целью для клуба – переговоры в настоящий момент не ведутся. «Динамо» может вернуться к кандидатуре Мухина позднее», – написал источник.