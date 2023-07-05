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    «Динамо» проявило интерес к Мухину из ЦСКА

    «Динамо» заинтересовалось кандидатурой полузащитника ЦСКА Максима Мухина. Клубы обсудили финансовую сторону возможной сделки.

    «Запросы ЦСКА весьма серьезные, они не соответствуют ожиданиям бело-голубых, так что игрок не является приоритетной целью для клуба – переговоры в настоящий момент не ведутся. «Динамо» может вернуться к кандидатуре Мухина позднее», – написал источник.

    • 21-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.
    • ЦСКА купил Мухина в 2021 году у «Локомотива» за 170 тысяч евро.
    • Максим – 2-кратный обладатель Кубка России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2023 21:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4522

      Snek 11 минут назад

      Ну за 5 лямов как всегда будут готовы отдать

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