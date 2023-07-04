Дай любой команде столько денег и они укрепятся даже получше чем немытые, но на долго ли эта денежная халява, вопрос. Пример анжи. И где сейчас анжи.
Любая трансферная политика упирается в деньги, чем больше денег, тем качественнее игроки, но тут могут поспорить только ржание клинера и несколько немытых которые постоянно пасутся на ветках Спартака
Да они сейчас и сами тут нагадят.
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о селекционной работе «Зенита».
«Да, в «Зените» сейчас действительно много бразильцев, но это объяснимо – именно они в большей степени приносят клубу результат.
Петербуржцы берут талантливых и перспективных игроков, которые растут вместе с командой. Пока клубу и тренеру удается удачно управлять ситуацией с легионерами, поэтому в этом нет ничего плохого.
«Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором. Что касается бразильцев, то мы видим, как хорошо они адаптируются в России», – заявил Семин.
- «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
- В предыдущем чемпионате бразилец Малком стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком по системе «гол+пас» (23+7).