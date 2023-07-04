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    Семин оценил трансферную политику «Зенита»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о селекционной работе «Зенита».

    «Да, в «Зените» сейчас действительно много бразильцев, но это объяснимо – именно они в большей степени приносят клубу результат.

    Петербуржцы берут талантливых и перспективных игроков, которые растут вместе с командой. Пока клубу и тренеру удается удачно управлять ситуацией с легионерами, поэтому в этом нет ничего плохого.

    «Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором. Что касается бразильцев, то мы видим, как хорошо они адаптируются в России», – заявил Семин.

    • «Зенит» становился чемпионом России в 5 последних сезонах.
    • В предыдущем чемпионате бразилец Малком стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком по системе «гол+пас» (23+7).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3388

      шахта Заполярная 3 часа назад

      Дай любой команде столько денег и они укрепятся даже получше чем немытые, но на долго ли эта денежная халява, вопрос. Пример анжи. И где сейчас анжи.
      Любая трансферная политика упирается в деньги, чем больше денег, тем качественнее игроки, но тут могут поспорить только ржание клинера и несколько немытых которые постоянно пасутся на ветках Спартака
      Да они сейчас и сами тут нагадят.

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      Рейтинг: +15364

      Алексей З 5 часов назад

      Ну какая тут политика ?
      Есть желание быть первыми , есть безмерный кошелёк, вот и реализуются свои желания.
      Рентабельность ?
      Кого она интересует когда денег немеренно ?
      Смотри на Сити или ПСЖ, думаете они свои ярды "отбивают"- нереально.
      Ну вот и Зенит так же.
      Там шейхи , а тут государственная козна.
      Хотите его подвинуть , открывайте закрома.

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