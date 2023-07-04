Семин оценил трансферную политику «Зенита»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о селекционной работе «Зенита».

«Да, в «Зените» сейчас действительно много бразильцев, но это объяснимо – именно они в большей степени приносят клубу результат.

Петербуржцы берут талантливых и перспективных игроков, которые растут вместе с командой. Пока клубу и тренеру удается удачно управлять ситуацией с легионерами, поэтому в этом нет ничего плохого.

«Зенит» подписывает очень качественных легионеров, клуб редко ошибается с выбором. Что касается бразильцев, то мы видим, как хорошо они адаптируются в России», – заявил Семин.