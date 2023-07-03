Семак оценил игровые кондиции новичка «Зенита» Коваленко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности полузащитника Александра Коваленко дебютировать за команду.

«Надеюсь, что увидим Коваленко в матчах этого турнира [Кубка PARI Премьер]. Он пропустил достаточно много времени, поэтому ему пока сложно привыкать к нагрузкам, требованиям. Он талантливый и перспективный парень.

Мы ждeм, чтобы он набрал те кондиции, которые позволят ему играть. Качества Саши всем видны. Надеюсь, что он наберeт форму и мы его увидим в матчах с очень хорошими соперниками», – заявил Семак.