Семак оценил игровые кондиции новичка «Зенита» Коваленко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности полузащитника Александра Коваленко дебютировать за команду.
«Надеюсь, что увидим Коваленко в матчах этого турнира [Кубка PARI Премьер]. Он пропустил достаточно много времени, поэтому ему пока сложно привыкать к нагрузкам, требованиям. Он талантливый и перспективный парень.
Мы ждeм, чтобы он набрал те кондиции, которые позволят ему играть. Качества Саши всем видны. Надеюсь, что он наберeт форму и мы его увидим в матчах с очень хорошими соперниками», – заявил Семак.
- Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
- Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
- Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
- Он взял 18-й игровой номер.
Источник: «Чемпионат»