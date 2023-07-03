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    Семак оценил игровые кондиции новичка «Зенита» Коваленко

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности полузащитника Александра Коваленко дебютировать за команду.

    «Надеюсь, что увидим Коваленко в матчах этого турнира [Кубка PARI Премьер]. Он пропустил достаточно много времени, поэтому ему пока сложно привыкать к нагрузкам, требованиям. Он талантливый и перспективный парень.

    Мы ждeм, чтобы он набрал те кондиции, которые позволят ему играть. Качества Саши всем видны. Надеюсь, что он наберeт форму и мы его увидим в матчах с очень хорошими соперниками», – заявил Семак.

    • Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
    • Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
    • Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
    • Он взял 18-й игровой номер.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      eugen-han 9 часов назад

      Интересный вопрос в том или в чём и почему он так взял резко и потерял форму - растренировался?? Почему не играл в последних играх прошлого сезона? Короче одни вопросы.

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      Рейтинг: +5462

      Питерский князь 10 часов назад

      Еще один протиральщик скамейки.

      0
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