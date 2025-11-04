Экс-зенитовец задумался об отказе от российского спортивного гражданства

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко может сменить спортивное гражданство.

22-летний футболист задумался об отказе от российского гражданства в пользу армянского.

Соответствующие переговоры уже ведутся. При положительном решении Коваленко сможет претендовать на вызов в сборную Армении в 2026 году.