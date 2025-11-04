Экс-зенитовец задумался об отказе от российского спортивного гражданства

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко может сменить спортивное гражданство.
22-летний футболист задумался об отказе от российского гражданства в пользу армянского.
Соответствующие переговоры уже ведутся. При положительном решении Коваленко сможет претендовать на вызов в сборную Армении в 2026 году.
- Хавбек до «Сочи» поиграл за «Зенит», «Оренбург», «Крылья Советов», «Чертаново»
- Со слов Коваленко, его мать – армянка, «отец наполовину армянин, наполовину украинец».
- На его счету 1 матч за сборную России – в 2022 году против Киргизии (2:1).
Источник: «Р-Спорт»