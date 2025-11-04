Введите ваш ник на сайте
Экс-зенитовец задумался об отказе от российского спортивного гражданства

Вчера, 17:28
28

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко может сменить спортивное гражданство.

22-летний футболист задумался об отказе от российского гражданства в пользу армянского.

Соответствующие переговоры уже ведутся. При положительном решении Коваленко сможет претендовать на вызов в сборную Армении в 2026 году.

  • Хавбек до «Сочи» поиграл за «Зенит», «Оренбург», «Крылья Советов», «Чертаново»
  • Со слов Коваленко, его мать – армянка, «отец наполовину армянин, наполовину украинец».
  • На его счету 1 матч за сборную России – в 2022 году против Киргизии (2:1).

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Сочи Зенит Россия Армения Коваленко Александр
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1762268795
«Так вот под этой личиной скрывался, блин,.."
Ответить
Таврида
1762269303
Невелика потеря, патлатый уже давно уровень не показывает.
Ответить
Иван Петров 1986
1762269601
Теперь даже армяшкой быть лучше. Во дожили.
Ответить
Povedkin
1762269936
Сразу все шовинисты здешние понабежали.Начали нацию оскорблять.
Ответить
vick-north-west
1762270075
Статус иноагента, и пусть отчитывается в минфин ежеквартально о доходах. И на майке прописать крупным шрифтом: под этим номером играет иноагент.
Ответить
subbotaspartak
1762270855
Да пожалуйста.
Ответить
СильныйМозг
1762277068
Кто?
Ответить
BarStep
1762284256
Поржать чтоль?! Но как-то не до смеха ей Богу.. И всё же, это кто, когда и чего хочет себе нарыть ., то мама еврей, то папа армянка, то оба грузины :) .. Нда, поколение пепси., ни чести, ни совести, ни гордости..
Ответить
499920-посухов-yandex
1762322553
Да и хер с ним - не футболист.
Ответить
zigbert
1762332668
А что ему остается если место в сборной России ему уже не гарантировано.
Ответить
