Чемпион России в составе «Зенита» пройдет медосмотр в «Сочи»

Сегодня полузащитник Александр Коваленко пройдет медосмотр в «Сочи». Речь идет о полноценном трансфере игрока из «Оренбурга», а не об аренде.

«Условия перехода пока еще согласовывают в Питере», – написал журналист Иван Карпов.