Чемпион России в составе «Зенита» пройдет медосмотр в «Сочи»

Сегодня полузащитник Александр Коваленко пройдет медосмотр в «Сочи». Речь идет о полноценном трансфере игрока из «Оренбурга», а не об аренде.
«Условия перехода пока еще согласовывают в Питере», – написал журналист Иван Карпов.
- 21-летний Коваленко в прошлом сезоне провел за «Оренбург» 21 матч, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
- Его контракт с «Оренбургом» рассчитан до лета 2028 года.
- Коваленко в сезоне-2023/24 в составе «Зенита» стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.