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    Коваленко выбрал игровой номер в «Зените»

    Новичок «Зенита» Александр Коваленко рассказал о выборе игрового номера в петербургской команде.

    «Я увидел, что свободен 18-й номер, под которым я играл в «Чертаново», решил его и оставить», – объяснил 19-летний полузащитник.

    • Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
    • Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
    • Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14615

      Skull_Boy 17 минут назад

      Все шкеты, которые переходят в Зенит через год умирают, как Соловьев и т.д.

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