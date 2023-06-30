Коваленко выбрал игровой номер в «Зените»

Все шкеты, которые переходят в Зенит через год умирают, как Соловьев и т.д.
Новичок «Зенита» Александр Коваленко рассказал о выборе игрового номера в петербургской команде.
«Я увидел, что свободен 18-й номер, под которым я играл в «Чертаново», решил его и оставить», – объяснил 19-летний полузащитник.
- Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
- Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
- Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
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