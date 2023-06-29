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    • Хомуха упрекнул Головина: «В этом мое поколение отличается от современных ребят»

    Хомуха упрекнул Головина: «В этом мое поколение отличается от современных ребят»

    Главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха рассказал об отношениях со своими бывшими футболистами.

    – Вы завоевали серьeзный трофей всего через три года после начала карьеры тренера. С чем вы связываете такой результат?

    – Я получил колоссальный опыт общения с разными игроками и тренерами. Старался брать от них лучшие качества. Конечно, ещe помог житейский опыт. Мы подобрали мощных игроков, которые сейчас выступают на приличном уровне.

    Головин даже в «Монако» уехал. Баринов, Гулиев, Митрюшкин, Жемалетдинов, Зуев, Якуба. Все они на слуху. Значит, мы неплохо отработали.

    – Головин после перехода в «Монако» лично вас отблагодарил?

    – Нет. К сожалению, в этом моe поколение отличается от современных молодых ребят. Я благодарен своему тренеру за то, что он на периферии вырастил меня. У него хватило мудрости и терпения. Спасибо ему за то, чего я добился.

    Конечно, иногда поздравляют с праздниками или просят совета в трудной ситуации, но не более того. Сам я никогда не инициирую сближение.

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    Источник: «Евро-Футбол»

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