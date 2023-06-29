Хомуха упрекнул Головина: «В этом мое поколение отличается от современных ребят»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха рассказал об отношениях со своими бывшими футболистами.

– Вы завоевали серьeзный трофей всего через три года после начала карьеры тренера. С чем вы связываете такой результат?

– Я получил колоссальный опыт общения с разными игроками и тренерами. Старался брать от них лучшие качества. Конечно, ещe помог житейский опыт. Мы подобрали мощных игроков, которые сейчас выступают на приличном уровне.

Головин даже в «Монако» уехал. Баринов, Гулиев, Митрюшкин, Жемалетдинов, Зуев, Якуба. Все они на слуху. Значит, мы неплохо отработали.

– Головин после перехода в «Монако» лично вас отблагодарил?

– Нет. К сожалению, в этом моe поколение отличается от современных молодых ребят. Я благодарен своему тренеру за то, что он на периферии вырастил меня. У него хватило мудрости и терпения. Спасибо ему за то, чего я добился.

Конечно, иногда поздравляют с праздниками или просят совета в трудной ситуации, но не более того. Сам я никогда не инициирую сближение.