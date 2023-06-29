Ловчев прокомментировал пародию Слуцкого на интимное видео Дзюбы

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за пародию на интимное видео нападающего Артема Дзюбы.

Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.

Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы.

Это часть шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.

«Пародию не видел. Мое глубочайшее убеждение – тренер, который хочет продолжать карьеру, не должен заниматься таким на постоянной основе.

Поход в КВН, песня на Новый год – разовые акции, которые запоминаются, характеризуют человека как творческую разностороннюю личность.

Но, когда этого уже много, футбола за песнями и шутками не увидать. Все весело в меру. Потому что после всех этих шуток слова тренера про свой предмет всерьeз уже не воспринимаются. Не должен тренер до такого опускаться.

Потом он придeт в команду, где серьeзная работа. Тренер – это серьeзная фигура, а не шут», – написал Ловчев в телеграме.