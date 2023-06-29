Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Ловчев прокомментировал пародию Слуцкого на интимное видео Дзюбы

    Ловчев прокомментировал пародию Слуцкого на интимное видео Дзюбы

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за пародию на интимное видео нападающего Артема Дзюбы.

    • Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.
    • Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы.
    • Это часть шоу «Большое» с Азаматом Мусагалиевым.

    «Пародию не видел. Мое глубочайшее убеждение – тренер, который хочет продолжать карьеру, не должен заниматься таким на постоянной основе.

    Поход в КВН, песня на Новый год – разовые акции, которые запоминаются, характеризуют человека как творческую разностороннюю личность.

    Но, когда этого уже много, футбола за песнями и шутками не увидать. Все весело в меру. Потому что после всех этих шуток слова тренера про свой предмет всерьeз уже не воспринимаются. Не должен тренер до такого опускаться.

    Потом он придeт в команду, где серьeзная работа. Тренер – это серьeзная фигура, а не шут», – написал Ловчев в телеграме.

    Новости по теме
    Слуцкий может возглавить медийную команду «Козлы» 2
    Орлов отреагировал на пародию Слуцкого на интимное видео Дзюбы 5
    Уткин: «Слуцкий ищет внимания любой ценой и платит за это репутацией – ему просто очень одиноко» 1
    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +631

      eugen-han 3 часа назад

      В футбол этому персонажу вход заказан.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      Айболид > eugen-han 8 минут назад

      Чё эта ? Какой футбол - такие и "персонажи" . Другое дело , что "персонаж" похоже футболом "наелся" .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 