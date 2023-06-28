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    • Литвинов рассказал, как игроки «Спартака» относятся к тюремному сроку Промеса

    Литвинов рассказал, как игроки «Спартака» относятся к тюремному сроку Промеса

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о настроении Квинси Промеса.

    «Не был ли подавлен Квинси из-за последних новостей? Нет, все наоборот старались где-то шутить, что-то обсуждать, но об этом никто, естественно, не говорил. И Квинси сейчас об этом особо не думает, видя своих партнеров», – сказал Литвинов.

    • Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

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    Источник: Metatatings.ru

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    Сегодня, 12:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2467

      Красногвардейчик 7 минут назад

      Ты пырни кого ни будь ещё, Антоша, и тонну героина продай....команда тебя поддержит)))

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      Рейтинг: +1462

      Taps 37 минут назад

      Трусливые либерасты ...

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