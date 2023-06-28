Литвинов рассказал, как игроки «Спартака» относятся к тюремному сроку Промеса

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о настроении Квинси Промеса.

«Не был ли подавлен Квинси из-за последних новостей? Нет, все наоборот старались где-то шутить, что-то обсуждать, но об этом никто, естественно, не говорил. И Квинси сейчас об этом особо не думает, видя своих партнеров», – сказал Литвинов.