Литвинов рассказал, как игроки «Спартака» относятся к тюремному сроку Промеса

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о настроении Квинси Промеса.
«Не был ли подавлен Квинси из-за последних новостей? Нет, все наоборот старались где-то шутить, что-то обсуждать, но об этом никто, естественно, не говорил. И Квинси сейчас об этом особо не думает, видя своих партнеров», – сказал Литвинов.
- Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.
Источник: Metatatings.ru