Лещук ответил, где уровень жизни выше – в России или США

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сравнил Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки.

– Где уровень жизни выше – в Америке или в России?

– Тяжело сравнивать уровень жизни, ведь я там был как турист. Мне трудно судить, потому что я не жил там.

У них все люди ходят с айфонами – наверное, это не показатель. Приехав в отпуск, ты уделяешь больше внимания поверхностным моментам, чем бытовым.

У них все по-другому. Когда мне надо было постирать вещи, нужно было сдавать одежду в отеле либо идти в прачечную, где дешевле. Там все как в фильмах показывают – приходишь в комнату, она вся в стиральных машинах.

Люди чемоданами вещи стирают. У многих людей в Америке нет стиральных машин, потому что для них они дорогие. Для меня это странно, когда нет стиральной машины, потому что она, мне кажется, должна быть у всех. А в Америке по-другому.

– Россия вам нравится больше Америки?

– Мне нравится путешествовать, смотреть, как люди живут в других странах. Конечно, в России все знакомо, здесь наша Родина. Ты привык ко всему и знаешь, что да как.

Безусловно, возвращаться из поездок обратно в Россию всегда хочется, меня сюда тянет.