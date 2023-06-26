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    Лещук ответил, где уровень жизни выше – в России или США

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук сравнил Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки.

    – Где уровень жизни выше – в Америке или в России?

    – Тяжело сравнивать уровень жизни, ведь я там был как турист. Мне трудно судить, потому что я не жил там.

    У них все люди ходят с айфонами – наверное, это не показатель. Приехав в отпуск, ты уделяешь больше внимания поверхностным моментам, чем бытовым.

    У них все по-другому. Когда мне надо было постирать вещи, нужно было сдавать одежду в отеле либо идти в прачечную, где дешевле. Там все как в фильмах показывают – приходишь в комнату, она вся в стиральных машинах.

    Люди чемоданами вещи стирают. У многих людей в Америке нет стиральных машин, потому что для них они дорогие. Для меня это странно, когда нет стиральной машины, потому что она, мне кажется, должна быть у всех. А в Америке по-другому.

    – Россия вам нравится больше Америки?

    – Мне нравится путешествовать, смотреть, как люди живут в других странах. Конечно, в России все знакомо, здесь наша Родина. Ты привык ко всему и знаешь, что да как.

    Безусловно, возвращаться из поездок обратно в Россию всегда хочется, меня сюда тянет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1582

      elessar arnor 27 минут назад

      на первый иди, таких там любят

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