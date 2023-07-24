Российские клубы активно трудятся на трансферном рынке. Мы на «Бомбардире» собираем все переходы в отдельном тексте:

Таблица трансферов РПЛ

Но кто считается самой дорогой продажей и самой дорогой покупкой в истории РПЛ? Давайте углубимся в историю и дадим топ-10 по каждой категории. Данные взяты с сайта Transfermarkt.

Самые дорогие покупки клубов Премьер-лиги

1. Халк (из «Порту» в «Зенит» в 2012-м, 40 млн евро).

2012-й стал годом формирования одного из сильнейших составов «Зенита» в истории. Халк был важным трансфером в этом процессе. Некоторые источники даже сообщали, что ради трансфера в Россию он отклонил предложение из Англии. Халк однозначно оправдал вложенные в него средства: выиграл все возможные трофеи в России и забил 77 мячей за «Зенит» во всех турнирах. Но, вероятно, многие ждали от него большего в еврокубках.

2. Аксель Витсель (из «Бенфики» в «Зенит» в 2012-м, 40 млн евро).

Еще одна история «Зенита» из тех лет, и Витсель тоже отлично показал себя в России. Задержался в РПЛ на год дольше Халка, но в итоге повторил его путь – тоже уехал в Китай.

3. Малком (из «Барселоны» в «Зенит» в 2019-м, 40 млн евро).

А вот история еще одного сильного легионера с «Зенитом» продолжается. Переход Малкома был настоящим всплеском – тем более, что его приобрели у «Барселоны». Малком вложил немало сил в последние успехи «Зенита». А сейчас есть слухи о его уходе: по некоторым данным, им интересуются «Ювентус» и «ПСЖ».

4. Виллиан (из «Шахтера» в «Анжи» в 2013-м, 35 млн евро).

Виллиан был трансфером еще сильного и хорошо финансируемого «Анжи»: говорили, что российский клуб увел его у команд АПЛ. Правда, через полгода он все же оказался в Англии – его купил «Челси».

5. Данни (из «Динамо» в «Зенит» в 2008-м, 30 млн евро).

Перешел в «Зенит» после того, как клуб выиграл Кубок УЕФА. Он говорил: «Доволен тем, что трансфер состоялся, ведь я перехожу в большой клуб, который в прошлом году выиграл чемпионат России, а в этом – Кубок УЕФА и скоро будет играть в Лиге чемпионов. Выступать за такую команду – гордость для любого футболиста. Впрочем, не могу не сказать о том, что и принадлежностью к другому большому клубу, «Динамо», я гордился все четыре года, пока защищал его цвета. Одноклубники по «Динамо» отнеслись к моему переходу с пониманием».

В итоге первой победой Данни в «Зенит» был завоеванный Суперкубок УЕФА. Всего в клубе из Санкт-Петербурга он провел девять лет.

6. Юри Алберто (из «Интернасьонала» в «Зенит» в 2022-м, 25 млн евро).

Не очень удачный трансфер «Зенита». Спустя полгода после переезда в Россию Алберто уехал в аренду в «Коринтианс», а спустя еще полгода – полноценно уехал в клуб. Взамен «Зенит» получил:

50% от следующей перепродажи;

Ивана и Манутана в аренду;

Права на Ренана и Ду Кейроса.

7. Никола Влашич (из «Эвертона» в ЦСКА в 2019-м, 23 млн евро).

Не очень хорошо проявил себя в Англии и засверкал в России. Правда, в последнее время перед трансфером сам Влашич и его отец говорили, как хотят выйти на новый уровень. В итоге Влашич укатил в «Вест Хэм».

8. Леандро Паредес (из «Ромы» в «Зенит» в 2017-м, 23 млн евро).

Приехал не в самый приятный момент в истории современного «Зенита». Но уже во втором сезоне выиграл с ним чемпионство в РПЛ. Правда, мог уйти раньше. Сам говорил в апреле-2018: «Сейчас я должен сосредоточиться на концовке сезона в «Зените», после этого будем смотреть, что делать дальше. Знать, что два таких больших клуба, как «Реал» и «Ювентус», заинтересованы во мне, – это очень приятно, но я спокоен и стараюсь не отвлекаться. Выбор между туринцами и мадридцами сложен. Сначала я должен получить оба предложения, взвесить все за и против, а уж потом выбирать».

9. Бруну Алвеш (из «Порту» в «Зенит» в 2010-м, 22 млн евро).

В «Зените» провел всего три года и выиграл с командой все в России. Чемпионство РПЛ Алвешу даже покорилось дважды.

10. Вендел (из «Спортинга» в «Зенит» в 2020-м, 20,3 млн евро).

Еще один символ современного «Зенита». В мае к нему был интерес со стороны «Ромы», но представители Вендела опровергли эту информацию.

Самые дорогие продажи клубов Премьер-лиги

1. Малком (из «Зенита» в «Аль-Хиляль», 60 млн евро).

Главная трансферная эпопея лета завершилась. Генеральный директор «Зенита» официально подтвердил уход Малкома.

2. Халк (из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» в 2016-м, 56 млн евро).

После «Зенита» поиграл четыре года в Китае. В 2021-м вернулся в Бразилию – подписал контракт с «Атлетико Минейро».

3. Леандро Паредес (из «Зенита» в «ПСЖ» в 2019-м, 40 млн евро).

Выиграл с «ПСЖ» все, кроме Лиги чемпионов, потусил с Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Неймаром. Прошедший сезон провел в аренде в «Ювентусе», и клуб отказался от его выкупа.

4. Виллиан (из «Анжи» в «Челси» в 2013-м, 35,5 млн евро).

Восемь лет в АПЛ (два чемпионства, пара кубков и выигрыш ЛЕ), короткий камбэк в Бразилию и возвращение в Англию. Сезон-2022/23 он отыграл в «Фулхэме». Есть слух, что следующей командой Виллиана будет «Спартак».

5. Никола Влашич (из ЦСКА в «Вест Хэм» в 2021-м, 30 млн евро).

Не закрепился в «Вест Хэме», отыграл в аренде за «Торино».

6. Данни (из «Динамо» в «Зенит» в 2008-м, 30 млн евро).

7. Александр Головин (из ЦСКА в «Монако» в 2018-м, 30 млн евро).

Головин уже пять лет во Франции. Периодически возникают слухи об интересах к нему со стороны европейских клубов. Зимой, например, он отклонил предложение дортмундской «Боруссии».

8. Эзекьель Гарай (из «Зенита» в «Валенсию» в 2016-м, 24 млн евро).

По некоторым данным, Гарая ждали в Китае, но он вернулся в Испанию, где подписал контракт с «Валенсией». В июле-2020 ушел на правах свободного агента и быстро закончил карьеру из-за проблем с тазобедренным суставом.

9. Жо (из ЦСКА в «Манчестер Сити» в 2008-м, 24 млн евро).

Жо уезжал в статусе звезды ЦСКА – его позвал строящийся «Манчестер Сити». Но в «Сити» он не закрепился: сначала были аренды, позже – полноценный трансфер. За 15 лет он сменил 10 клубов и семь стран. В феврале этого года он завершил карьеру.

10. Квинси Промес (из «Спартака» в «Севилью» в 2018-м, 21 млн евро).

Недолго поиграл в Испании и Голландии и снова перешел в «Спартак». Теперь у Промеса проблемы с законом:

Видели новости о сроке для Промеса? Что теперь будет?

Фото: Photoagency Interpress, Russian Look, imago sportfotodientist, ZUMAPRESS/Global Look Press



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