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  • Самые дорогие покупки и продажи в истории РПЛ: много «Зенита», один игрок «Спартака» и сплошные звезды

Самые дорогие покупки и продажи в истории РПЛ: много «Зенита», один игрок «Спартака» и сплошные звезды

24 июля 2023, 10:05
27

Российские клубы активно трудятся на трансферном рынке. Мы на «Бомбардире» собираем все переходы в отдельном тексте:

Таблица трансферов РПЛ

Но кто считается самой дорогой продажей и самой дорогой покупкой в истории РПЛ? Давайте углубимся в историю и дадим топ-10 по каждой категории. Данные взяты с сайта Transfermarkt.

Самые дорогие покупки клубов Премьер-лиги

1. Халк (из «Порту» в «Зенит» в 2012-м, 40 млн евро).

2012-й стал годом формирования одного из сильнейших составов «Зенита» в истории. Халк был важным трансфером в этом процессе. Некоторые источники даже сообщали, что ради трансфера в Россию он отклонил предложение из Англии. Халк однозначно оправдал вложенные в него средства: выиграл все возможные трофеи в России и забил 77 мячей за «Зенит» во всех турнирах. Но, вероятно, многие ждали от него большего в еврокубках.

2. Аксель Витсель (из «Бенфики» в «Зенит» в 2012-м, 40 млн евро).

Еще одна история «Зенита» из тех лет, и Витсель тоже отлично показал себя в России. Задержался в РПЛ на год дольше Халка, но в итоге повторил его путь – тоже уехал в Китай.

3. Малком (из «Барселоны» в «Зенит» в 2019-м, 40 млн евро).

А вот история еще одного сильного легионера с «Зенитом» продолжается. Переход Малкома был настоящим всплеском – тем более, что его приобрели у «Барселоны». Малком вложил немало сил в последние успехи «Зенита». А сейчас есть слухи о его уходе: по некоторым данным, им интересуются «Ювентус» и «ПСЖ».

4. Виллиан (из «Шахтера» в «Анжи» в 2013-м, 35 млн евро).

Виллиан был трансфером еще сильного и хорошо финансируемого «Анжи»: говорили, что российский клуб увел его у команд АПЛ. Правда, через полгода он все же оказался в Англии – его купил «Челси».

5. Данни (из «Динамо» в «Зенит» в 2008-м, 30 млн евро).

Перешел в «Зенит» после того, как клуб выиграл Кубок УЕФА. Он говорил: «Доволен тем, что трансфер состоялся, ведь я перехожу в большой клуб, который в прошлом году выиграл чемпионат России, а в этом – Кубок УЕФА и скоро будет играть в Лиге чемпионов. Выступать за такую команду – гордость для любого футболиста. Впрочем, не могу не сказать о том, что и принадлежностью к другому большому клубу, «Динамо», я гордился все четыре года, пока защищал его цвета. Одноклубники по «Динамо» отнеслись к моему переходу с пониманием».

В итоге первой победой Данни в «Зенит» был завоеванный Суперкубок УЕФА. Всего в клубе из Санкт-Петербурга он провел девять лет.

6. Юри Алберто (из «Интернасьонала» в «Зенит» в 2022-м, 25 млн евро).

Не очень удачный трансфер «Зенита». Спустя полгода после переезда в Россию Алберто уехал в аренду в «Коринтианс», а спустя еще полгода – полноценно уехал в клуб. Взамен «Зенит» получил:

  • 50% от следующей перепродажи;
  • Ивана и Манутана в аренду;
  • Права на Ренана и Ду Кейроса.

7. Никола Влашич (из «Эвертона» в ЦСКА в 2019-м, 23 млн евро).

Не очень хорошо проявил себя в Англии и засверкал в России. Правда, в последнее время перед трансфером сам Влашич и его отец говорили, как хотят выйти на новый уровень. В итоге Влашич укатил в «Вест Хэм».

8. Леандро Паредес (из «Ромы» в «Зенит» в 2017-м, 23 млн евро).

Приехал не в самый приятный момент в истории современного «Зенита». Но уже во втором сезоне выиграл с ним чемпионство в РПЛ. Правда, мог уйти раньше. Сам говорил в апреле-2018: «Сейчас я должен сосредоточиться на концовке сезона в «Зените», после этого будем смотреть, что делать дальше. Знать, что два таких больших клуба, как «Реал» и «Ювентус», заинтересованы во мне, – это очень приятно, но я спокоен и стараюсь не отвлекаться. Выбор между туринцами и мадридцами сложен. Сначала я должен получить оба предложения, взвесить все за и против, а уж потом выбирать».

9. Бруну Алвеш (из «Порту» в «Зенит» в 2010-м, 22 млн евро).

В «Зените» провел всего три года и выиграл с командой все в России. Чемпионство РПЛ Алвешу даже покорилось дважды.

10. Вендел (из «Спортинга» в «Зенит» в 2020-м, 20,3 млн евро).

Еще один символ современного «Зенита». В мае к нему был интерес со стороны «Ромы», но представители Вендела опровергли эту информацию.

Самые дорогие продажи клубов Премьер-лиги

1. Малком (из «Зенита» в «Аль-Хиляль», 60 млн евро).

Главная трансферная эпопея лета завершилась. Генеральный директор «Зенита» официально подтвердил уход Малкома.

2. Халк (из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» в 2016-м, 56 млн евро).

После «Зенита» поиграл четыре года в Китае. В 2021-м вернулся в Бразилию – подписал контракт с «Атлетико Минейро».

3. Леандро Паредес (из «Зенита» в «ПСЖ» в 2019-м, 40 млн евро).

Выиграл с «ПСЖ» все, кроме Лиги чемпионов, потусил с Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Неймаром. Прошедший сезон провел в аренде в «Ювентусе», и клуб отказался от его выкупа.

4. Виллиан (из «Анжи» в «Челси» в 2013-м, 35,5 млн евро).

Восемь лет в АПЛ (два чемпионства, пара кубков и выигрыш ЛЕ), короткий камбэк в Бразилию и возвращение в Англию. Сезон-2022/23 он отыграл в «Фулхэме». Есть слух, что следующей командой Виллиана будет «Спартак».

5. Никола Влашич (из ЦСКА в «Вест Хэм» в 2021-м, 30 млн евро).

Не закрепился в «Вест Хэме», отыграл в аренде за «Торино».

6. Данни (из «Динамо» в «Зенит» в 2008-м, 30 млн евро).

7. Александр Головин (из ЦСКА в «Монако» в 2018-м, 30 млн евро).

Головин уже пять лет во Франции. Периодически возникают слухи об интересах к нему со стороны европейских клубов. Зимой, например, он отклонил предложение дортмундской «Боруссии».

8. Эзекьель Гарай (из «Зенита» в «Валенсию» в 2016-м, 24 млн евро).

По некоторым данным, Гарая ждали в Китае, но он вернулся в Испанию, где подписал контракт с «Валенсией». В июле-2020 ушел на правах свободного агента и быстро закончил карьеру из-за проблем с тазобедренным суставом.

9. Жо (из ЦСКА в «Манчестер Сити» в 2008-м, 24 млн евро).

Жо уезжал в статусе звезды ЦСКА – его позвал строящийся «Манчестер Сити». Но в «Сити» он не закрепился: сначала были аренды, позже – полноценный трансфер. За 15 лет он сменил 10 клубов и семь стран. В феврале этого года он завершил карьеру.

10. Квинси Промес (из «Спартака» в «Севилью» в 2018-м, 21 млн евро).

Недолго поиграл в Испании и Голландии и снова перешел в «Спартак». Теперь у Промеса проблемы с законом:

Видели новости о сроке для Промеса? Что теперь будет?

Фото: Photoagency Interpress, Russian Look, imago sportfotodientist, ZUMAPRESS/Global Look Press

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Источник: «Бомбардир»
Россия Зенит Спартак ЦСКА Динамо Анжи Челси Барселона ПСЖ Ювентус Манчестер Сити
Комментарии (27)
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alefreddy
1687783116
Зена лидирует с большим отрывом или как все вместе взятые
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Вомбат
1687785541
В самых дорогих продажах отсутствует Витсель, проданный в Тянцзинь Цюаньцзянь за 20.5 млн евро. Думаете, это потому что Бомбардир включил только тех, кто был продан за 21 млн евро и дороже? Фига с два! Жирков был продан в Челси за 18 млн фунтов, что по курсу на момент продажи составляло те же 20.5 млн евро. Бомбардир округлил эту цифру до 21 млн. Сумму, которую Зенит выручил за Витселя можно было бы так же округлить.
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NewLife
1687789957
Так вот почему я такой бедный. Синит транжирит деньги газпрома, т.е. государственные.
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нБратишка
1687797860
получается Зенит в плюсе.!
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Spirit_78
1687809754
Зенит покупает дорого, продаёт дорого, завоёвывает титулы. Остальные клубы покупают огромное количество "саранчи" стоимостью по 5-10 миллионов евро за каждого, это выливается в сопоставимые суммы. Но это шлак, который ничего не может. Исходя из этого, все претензии к Зениту - банальная зависть.
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Persona_non_Grata
1687812625
Транжирить государственные деньги много ума не надо ... Транжирить надо с умом, что бы и тебе перепадало ...
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Игривый
1687875969
Они даже теперь не называют автора опуса, а так - источник бомбардир. А вообще как оскудел сайт, даже если больше 10 комментов это уже топ-новость, а ведь раньше было, когда Великий Зенит уничтожил поганый спартак со счетом 5:0 так было больше 5 тысяч комментов. Увы, к сожалению все это только в сослагательном слове "было". А сейчас не осталось даже быдла, всех подчистили уроды! Ой, забанят меня сейчас, но ничего я не унываю - мне не привыкать, а все равно за мазутный свинарник очень стыдно, ой как стыдно!!!
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JIEGEHDA
1687887734
Ну если быть даже слепым и тупым то статистика показывает что Зенит не просто лучший . А лучший вместе всех взятых . И если кто-то скажет что они тратят ГосБюджет , и тратят на легов , мол на иностранных. Ну так еда которую мы едим так же привозят из "иностранных мест" . И что? Будете дома выращивать? Да никогда. Надеюсь вопрос закрыт . ЗЕНИТ ЧЕМПИОН МИРА
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Игривый
1687897759
Почему у некоторых юзеров не отображаются данные при наводе мышки?
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