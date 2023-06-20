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Видели новости о сроке для Промеса? Что теперь будет?

20 июня 2023, 00:50
38

Неделя началась тяжело для Квинси Промеса. De Telegraaf сообщил, что суд Амстердама, рассмотрев дело о нападении Промеса на двоюродного брата в 2020 году (тогда он ранил родственника ножом в колено, повредив сухожилие), приговорил футболиста к 18 месяцам тюремного заключения.

Суд мог сократить этот срок на шесть месяцев, но Промес отказался от раскаяния.

Напомните, что за история?

Лето-2020. Квинси Промес поругался с кузеном Эсайасом. Промес обвинил его в краже у тети ожерелья за три тысячи евро и после ссоры ударил его ножом в ногу. За три года была масса подробностей по этому делу, но, кажется, одними из ключевых оказались слитые переписки и телефонные разговоры Промеса с родственниками в марте 2022-го. Несколько моментов от NOS:

• В разговоре с отцом: «Я люблю тетю. Если кто-то попытается как-то оскорбить ее, я его убью. В семье есть люди, ради которых я готов убить. Ему повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие: иначе все могло закончиться печальнее».

• Отец писал, что не хочет, чтобы у Квинси были неприятности. На это Промес отвечал: «Я мог поступить жестче».

• После этого мама Промеса в телефонном разговоре сообщила, что Промес ранил кузена в ногу. Ответ: «Получается, ему повезло».

Друзья Промеса предлагали Эсайасу 20 тысяч евро за возврат заявления – тот отказался. В июне прошлого года суд обязал Промеса выплатить ему компенсацию. После публикации разговоров и переписок Промеса прокуратура Голландии предъявила обвинения Промесу в преднамеренном покушении на жизнь. Спустя год прокуратура потребовала для Промеса два года тюрьмы. В итоге суд Амстердама уменьшил этот срок.

Как отреагировал «Спартак»? И может ли Россия выдать Промеса?

Есть заявление от главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова: «Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом». Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в интервью «РБ Спорт» сказал, что у Промеса есть шансы, что апелляция будет удовлетворена, но они очень малы. Каптейнс уточнил, что лучший вариант для Промеса сейчас – оставаться в России. Если перемещаться, то в страны, у которых нет с Голландией соглашения о выдаче преступников.

Адвокат Промеса Роберт Малевич сообщил: «Мой клиент подаст апелляцию на решение суда Амстердама. Он будет просить об отмене приговора. Затем Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит все дело целиком. После этого у моего клиента также будет возможность обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой. Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято».

Кстати, а может ли Россия выдать Промеса Голландии? Отвечает бывший адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова: «Его осудило голландское правосудие. Законы Российской Федерации никаким образом не связаны с Нидерландами. Никакого правового сотрудничества с этим государством у России нет. В данном случае нужна будет целая процедура по экстрадиции гражданина. Для этого голландской стороне надо будет сделать запрос в Россию.

У России будет право решать, экстрадировать человека или нет. Поэтому, пока с той стороны ничего не произошло, у России никаких обязательств перед Нидерландами нет. Кроме того, если он гражданин Голландии, сейчас он сам должен решать, ехать ему на родину или нет».

Кстати, у Промеса есть проблемы и по другому делу – оно связано с наркоторговлей

Голландские источники пишут, что Промеса не случайно прослушивают и следят за его переписками. Он является фигурантом другого уголовного дела. Algemeen Dagblad в начале июня писало, что он с 2018-го подозревается в наркоторговле и владении оружием. По данным источника, Промес вложил 200 тысяч в дело по провозу двух партий кокаина (650 кг и 720 кг) и был постоянно на связи с наркопреступником Питом Вортелом. Промес, по мнению источника, хотел получить 6 млн евро.

В 2020 году одна партия была перехвачена в Антверпене. Сам Промес писал в сообщениях до этого: «Мои ребята на пути в Антверпен». После потери партии: «Вот дерьмо, в безопасности лишь половина, сделка под угрозой». Пока никаких комментариев по этой теме нет.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Промес Квинси
Комментарии (38)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alp
1687172947
больной на всю голову...
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neim
1687173569
Что что, турьма ему будет дом родной ))).
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АЛЕКС 58
1687174247
И это дерьмо спартаковцы пытаются оправдывать!?
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NewLife
1687176387
Я смотрю, какую волну гонят хейтеры Спартака на всех ветках десятками комментов о делах, которые по сути к ним не имеют отношения. Пусть после этого вылезут Ведмедь с Алешей и заявят, что синит самый популярный клуб)) Ни один блеклый зулус не вызвал бы такого ажиотажа.
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АЛЕКС 58
1687179293
На этом история с губошлёпом не закончится. Если отмажется от срока на родине,поверит в свою исключительность,безнаказанность. Может на радостях в баре болельщика Спартака прирежет,что тогда придумаете в его оправдание?
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АлексМак
1687195339
Уголовник должен сидеть
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saf05
1687201341
Преступник должен сидеть в тюрьме.
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Чехов на Садовой
1687202232
Неадекват и наркодиллер должен сидеть и плотно! А если часть этой наркоты попала в Россию? А если её нюхают ваши дети? Защищающие преступника - сами преступники !!!
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Дед otmoros
1687209616
Не хотел добавлять но скажу. Дешовый, ссыкливый провокатор, жулик с большим футбольным талантом. Кратко и по делу. Обидно что мы у себя такое дерьмо привечаем...
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Январь 59
1687249222
Я бы предложил сделку века. Голландия возвращает нам Золото Тавриды, мы им "Золото Спартака-Антоху". Все останутся довольны. (Надеюсь болельщик Спартака не против возвращения Золота Тавриды)!
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