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    Федотов назвал главное условие гегемонии «Зенита»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сформулировал ключевое условие последних успехов «Зенита».

    – Сможет ли команда в новом сезоне снова быть минимум в двойке?

    – Будем трудиться. Время покажет, мы не можем его опережать. Есть небольшое время для передышки – это тоже важный элемент в спорте. Вовремя отдохнуть – это тоже наука. Кроме того, нам нужно качественно сработать на трансферном рынке. Чтобы двигаться вперед, мы не должны стоять на месте.

    – Есть версия, что с таким «Зенитом», пока там играют бразильцы, невозможно бороться.

    – Все определяет, наверное, финансовое состояние. Мы видим, что, например, «Бавария» – тот же гегемон в Германии. По каким причинам? Этот клуб финансово более устойчив. Мы будем искать пути, чтобы двигаться вперед.

    • «Зенит» выиграл 5 сезонов РПЛ подряд.
    • ЦСКА не брал чемпионство с 2016 года.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +34735

      VVM1964 25 минут назад

      Главное условие гегемонии Зенита - это двенадцатый игрок на поле !!! )))
      Кто не понял - судья ...

      0
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      Рейтинг: +12290

      BRO_football 1 час назад

      Финансы-финансы-финансы! Если условное Торпедо завалить деньгами, то они станут чемпионами в этом же сезоне? Нет, не станут. Так что помимо денег нужно ещё и в футбол уметь играть.

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      Рейтинг: +18729

      NewLife > BRO_football 55 минут назад

      В свое время Анжи Керимова показало, что в РПЛ могут деньги.

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      Рейтинг: +18729

      NewLife 1 час назад

      "Есть версия, что с таким «Зенитом», пока там играют бразильцы, невозможно бороться."
      Есть версия, что Алеша платит помойному РБ Спорту за провокации, и напрашивается вопрос, почему Бомбардир всегда печатает любую их галиматью.

      1
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      Рейтинг: +4739

      Эном айс > NewLife 1 час назад

      Есть версия ,что у Вас в клозете висит плакат с Миллером (с выколотыми глазами)..
      Только тогда Вы и можете покакать.
      Удачная дефекация-залог успеха любимой команды.

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      Рейтинг: +18729

      NewLife > Эном айс 58 минут назад

      Дуй к психиатру, пока не поздно, а то всюду будут мерещиться выколотые глаза и нарушенная дефекация.

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      Рейтинг: +12764

      Вомбат 1 час назад

      Понятно, значит все упирается в деньги. Значит в 2013-2018 годах, когда Зенит выиграл чемпионат 1 (один) раз из шести, у Зенита бюджет был меньше, чем у богатенького ЦСКА, который за эти 6 лет брал золото трижды. А я-то верил Гинеру, который в 2013 и 2014 говорил, что по бюджету ЦСКА четвертый в РПЛ, а в 2016 якобы был вообще пятый.

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      Рейтинг: +708

      RUSARM 2 часа назад

      Нужен нап в первую очередь,желательно скоростной и с дриблингом,в остальном команда более менее укомплектована!! Но решать Федотову-это бесспорно!!

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