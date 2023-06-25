Федотов назвал главное условие гегемонии «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сформулировал ключевое условие последних успехов «Зенита».

– Сможет ли команда в новом сезоне снова быть минимум в двойке?

– Будем трудиться. Время покажет, мы не можем его опережать. Есть небольшое время для передышки – это тоже важный элемент в спорте. Вовремя отдохнуть – это тоже наука. Кроме того, нам нужно качественно сработать на трансферном рынке. Чтобы двигаться вперед, мы не должны стоять на месте.

– Есть версия, что с таким «Зенитом», пока там играют бразильцы, невозможно бороться.

– Все определяет, наверное, финансовое состояние. Мы видим, что, например, «Бавария» – тот же гегемон в Германии. По каким причинам? Этот клуб финансово более устойчив. Мы будем искать пути, чтобы двигаться вперед.