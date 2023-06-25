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Федотов назвал главное условие гегемонии «Зенита»

25 июня 2023, 13:19
22

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сформулировал ключевое условие последних успехов «Зенита».

– Сможет ли команда в новом сезоне снова быть минимум в двойке?

– Будем трудиться. Время покажет, мы не можем его опережать. Есть небольшое время для передышки – это тоже важный элемент в спорте. Вовремя отдохнуть – это тоже наука. Кроме того, нам нужно качественно сработать на трансферном рынке. Чтобы двигаться вперед, мы не должны стоять на месте.

– Есть версия, что с таким «Зенитом», пока там играют бразильцы, невозможно бороться.

– Все определяет, наверное, финансовое состояние. Мы видим, что, например, «Бавария» – тот же гегемон в Германии. По каким причинам? Этот клуб финансово более устойчив. Мы будем искать пути, чтобы двигаться вперед.

  • «Зенит» выиграл 5 сезонов РПЛ подряд.
  • ЦСКА не брал чемпионство с 2016 года.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (22)
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RUSARM
1687689201
Нужен нап в первую очередь,желательно скоростной и с дриблингом,в остальном команда более менее укомплектована!! Но решать Федотову-это бесспорно!!
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Вомбат
1687691241
Понятно, значит все упирается в деньги. Значит в 2013-2018 годах, когда Зенит выиграл чемпионат 1 (один) раз из шести, у Зенита бюджет был меньше, чем у богатенького ЦСКА, который за эти 6 лет брал золото трижды. А я-то верил Гинеру, который в 2013 и 2014 говорил, что по бюджету ЦСКА четвертый в РПЛ, а в 2016 якобы был вообще пятый.
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NewLife
1687691821
"Есть версия, что с таким «Зенитом», пока там играют бразильцы, невозможно бороться." Есть версия, что Алеша платит помойному РБ Спорту за провокации, и напрашивается вопрос, почему Бомбардир всегда печатает любую их галиматью.
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BRO_football
1687692669
Финансы-финансы-финансы! Если условное Торпедо завалить деньгами, то они станут чемпионами в этом же сезоне? Нет, не станут. Так что помимо денег нужно ещё и в футбол уметь играть.
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VVM1964
1687696563
Главное условие гегемонии Зенита - это двенадцатый игрок на поле !!! ))) Кто не понял - судья ...
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ALEX ML
1687700960
Спонсор сменится и 1 лига как клятва пионера
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