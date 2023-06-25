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    • Некоторые легионеры РПЛ в последние сутки выразили желание покинуть Россию

    Некоторые легионеры РПЛ в последние сутки выразили желание покинуть Россию

    Инсайдер Дмитрий Клипин сообщил, что легионеры РПЛ на фоне происходящих в России событий не хотели бы оставаться в лиге.

    «По моей информации, у некоторых клубов уже сейчас возникли проблемы с нежеланием легионеров продолжать свою карьеру в России. И проблемы эти им придется решать в том числе с помощью финансовых инструментов. С которыми у клубов и так наблюдаются приличные проблемы», – написал журналист.

    • 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
    • В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа, но позднее Кремль сообщил о закрытии производства.
    • Вечером 24 июня события успокоились после успешных переговоров с Пригожиным президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина

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    Сегодня, 11:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5460

      Питерский князь 10 минут назад

      Промес наверно на первом пестп, кто хочет уйти, умничка.
      :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4338

      Иван Петров 1986 > Питерский князь 4 минуты назад

      Так же как и ваш вендел.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5460

      Питерский князь > Иван Петров 1986 39 секунд назад

      Не заметил судимости у Венделя, просвети.
      Слизай с фуфыриков.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +186

      erybov1965 47 минут назад

      Запланированное чемпионство под угрозой?Вот и посмотрим, на что способны наши тренера и футболисты.

      0
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      Рейтинг: +19046

      ilichkadr 1 час назад

      Хитрожопая инфа от Димона, "Некоторые легионеры РПЛ......."
      Некоторые это кто конкретно!?

      2
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      Рейтинг: +227

      odessakmv 1 час назад

      платят неустойку и "пшли нах"

      2
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