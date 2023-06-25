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  • Некоторые легионеры РПЛ в последние сутки выразили желание покинуть Россию

Некоторые легионеры РПЛ в последние сутки выразили желание покинуть Россию

25 июня 2023, 11:12
11

Инсайдер Дмитрий Клипин сообщил, что легионеры РПЛ на фоне происходящих в России событий не хотели бы оставаться в лиге.

«По моей информации, у некоторых клубов уже сейчас возникли проблемы с нежеланием легионеров продолжать свою карьеру в России. И проблемы эти им придется решать в том числе с помощью финансовых инструментов. С которыми у клубов и так наблюдаются приличные проблемы», – написал журналист.

  • 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
  • В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа, но позднее Кремль сообщил о закрытии производства.
  • Вечером 24 июня события успокоились после успешных переговоров с Пригожиным президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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odessakmv
1687681151
платят неустойку и "пшли нах"
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ilichkadr
1687681607
Хитрожопая инфа от Димона, "Некоторые легионеры РПЛ......." Некоторые это кто конкретно!?
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erybov1965
1687683568
Запланированное чемпионство под угрозой?Вот и посмотрим, на что способны наши тренера и футболисты.
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Красногорск_Фан
1687689081
А что, где то нету госпереворотов или их попыток, митингов? Или в Бразилии флавелы снесли, где власть принадлежит вооруженным бандам
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НикКин
1687691489
Счастливого пути ихтиандры зарубежные
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PAREVG.
1687700763
Попутного. И пусть руководство клубов наконец поймет, что любой легионер может забить на контракт в любой момент, с разрешения УЕФА и ФИФА. Перестанет скупать их пачками, и начнут вкладывать деньги в спорт школы.
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BRO_football
1687705436
Выгоняйте всех пинком под зад! УЕФА и ФИФА уже давно разрешили контракты приостанавливать! Тогда почему легионеры время тянут, мне не понятно. Видимо, мешок с российскими деньгами не даёт с места сдвинутся. Не нужны эти бездари никому в Европе, поэтому только и могут ныть, как в России им страшно и тяжело работать.
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sined1951
1687705973
Почему этот инсайдер не озвучил не одну фамилию? По моему этот Клипин трепло и вонючка, и не зачем эту ложь обсуждать.
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