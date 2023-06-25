Некоторые легионеры РПЛ в последние сутки выразили желание покинуть Россию

Инсайдер Дмитрий Клипин сообщил, что легионеры РПЛ на фоне происходящих в России событий не хотели бы оставаться в лиге.

«По моей информации, у некоторых клубов уже сейчас возникли проблемы с нежеланием легионеров продолжать свою карьеру в России. И проблемы эти им придется решать в том числе с помощью финансовых инструментов. С которыми у клубов и так наблюдаются приличные проблемы», – написал журналист.