Некоторые легионеры РПЛ в последние сутки выразили желание покинуть Россию

Инсайдер Дмитрий Клипин сообщил, что легионеры РПЛ на фоне происходящих в России событий не хотели бы оставаться в лиге.
«По моей информации, у некоторых клубов уже сейчас возникли проблемы с нежеланием легионеров продолжать свою карьеру в России. И проблемы эти им придется решать в том числе с помощью финансовых инструментов. С которыми у клубов и так наблюдаются приличные проблемы», – написал журналист.
- 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
- В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа, но позднее Кремль сообщил о закрытии производства.
- Вечером 24 июня события успокоились после успешных переговоров с Пригожиным президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина