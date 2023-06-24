Заявление РПЛ о ситуации в России

Российская Премьер-лига отреагировала на происходящее в стране.
«РПЛ находится в контакте со всеми клубами, главами регионов и представителями органов федеральной власти.
В настоящее время администрация Лиги в ежеминутном режиме следит за развитием ситуации в стране и продолжает работу по подготовке к сезону-2023/24», – говорится в официальном заявлении.
- 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
- В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
Источник: телеграм-канал РПЛ