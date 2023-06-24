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    Заявление РПЛ о ситуации в России

    Российская Премьер-лига отреагировала на происходящее в стране.

    «РПЛ находится в контакте со всеми клубами, главами регионов и представителями органов федеральной власти.

    В настоящее время администрация Лиги в ежеминутном режиме следит за развитием ситуации в стране и продолжает работу по подготовке к сезону-2023/24», – говорится в официальном заявлении.

    • 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
    • В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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