Заявление РПЛ о ситуации в России

Российская Премьер-лига отреагировала на происходящее в стране.

«РПЛ находится в контакте со всеми клубами, главами регионов и представителями органов федеральной власти.

В настоящее время администрация Лиги в ежеминутном режиме следит за развитием ситуации в стране и продолжает работу по подготовке к сезону-2023/24», – говорится в официальном заявлении.